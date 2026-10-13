Москва содрогалась от взрывов: почему авиарейсы резко развернулись на подлете к столице

Мэр Москвы Сергей Собянин вечером в понедельник сообщил о попытке атаки беспилотников на российскую столицу. По его утверждению, силы противовоздушной обороны перехватили в общей сложности 15 дронов, которые направлялись в сторону города. Информацию он опубликовал в своем Telegram-канале.

Атака на Москву. Фото: из открытых источников

Сначала Собянин заявил об уничтожении десяти беспилотников. Позднее мэр сообщил еще о пяти сбитых аппаратах. После перехвата дронов на местах падения обломков начали работать экстренные службы.

"Силы ПВО Минобороны сбили десять беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал мэр российской столицы.

При этом в опубликованных сообщениях не приводились подробности о возможных разрушениях, пострадавших или конкретных районах, где упали обломки. Независимого подтверждения заявленного количества перехваченных беспилотников в предоставленной информации нет.

Последствия ограничений затронули и гражданскую авиацию. Российские СМИ сообщили, что три самолета, следовавшие из Турции в Москву, изменили маршрут над территорией Литвы и начали возвращаться назад. Причиной назывались действовавшие ограничения на работу аэропорта Внуково.

Информация о рейсах появилась на фоне сообщений об отражении атаки. Однако точные причины изменения маршрутов, дальнейшая судьба самолетов и сроки восстановления обычного режима работы аэропорта в приведенных сообщениях не уточнялись.

Ситуация вновь привлекла внимание к вопросам безопасности воздушного сообщения в российской столице. В случае подобных инцидентов ограничения в аэропортах могут вводиться для обеспечения безопасности пассажиров и экипажей.

На данный момент изложенные сведения основаны на заявлениях московского мэра и публикациях российских СМИ. Данных, позволяющих независимо установить обстоятельства атаки и полный масштаб ее последствий, недостаточно.

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