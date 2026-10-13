Москва содрогалась от взрывов: почему авиарейсы резко развернулись на подлете к столице

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Кравцев Сергей
Мэр Москвы Сергей Собянин вечером в понедельник сообщил о попытке атаки беспилотников на российскую столицу. По его утверждению, силы противовоздушной обороны перехватили в общей сложности 15 дронов, которые направлялись в сторону города. Информацию он опубликовал в своем Telegram-канале.
Атака на Москву. Фото: из открытых источников
Сначала Собянин заявил об уничтожении десяти беспилотников. Позднее мэр сообщил еще о пяти сбитых аппаратах. После перехвата дронов на местах падения обломков начали работать экстренные службы.
При этом в опубликованных сообщениях не приводились подробности о возможных разрушениях, пострадавших или конкретных районах, где упали обломки. Независимого подтверждения заявленного количества перехваченных беспилотников в предоставленной информации нет.
Последствия ограничений затронули и гражданскую авиацию. Российские СМИ сообщили, что три самолета, следовавшие из Турции в Москву, изменили маршрут над территорией Литвы и начали возвращаться назад. Причиной назывались действовавшие ограничения на работу аэропорта Внуково.
Информация о рейсах появилась на фоне сообщений об отражении атаки. Однако точные причины изменения маршрутов, дальнейшая судьба самолетов и сроки восстановления обычного режима работы аэропорта в приведенных сообщениях не уточнялись.
Ситуация вновь привлекла внимание к вопросам безопасности воздушного сообщения в российской столице. В случае подобных инцидентов ограничения в аэропортах могут вводиться для обеспечения безопасности пассажиров и экипажей.
На данный момент изложенные сведения основаны на заявлениях московского мэра и публикациях российских СМИ. Данных, позволяющих независимо установить обстоятельства атаки и полный масштаб ее последствий, недостаточно.
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