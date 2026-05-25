Москва угрожает новыми атаками по украинской столице: Захарова заявила об «ответных ударах»

Официальная представительница Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова выступила с очередными агрессивными заявлениями в адрес Украины. Она открыто подтвердила намерения Кремля продолжать воздушный террор и атаковать украинскую столицу в ближайшее время.

Российская сторона пытается придать этим действиям якобы законный характер, называя акты агрессии возмездием.

"Ответные удары наносились и будут наноситься по Киеву", — безапелляционно заявила Мария Захарова.

По ее словам, российское внешнеполитическое ведомство уже готовит отдельное официальное обращение к представителям других стран. Она подчеркнула, что МИД РФ в ближайшее время обнародует специальное заявление, в котором будут подробно изложены предупреждения для всего иностранного дипломатического корпуса.

Украинские военные журналисты и аналитики, в частности Андрей Цаплиенко, усматривают в таких действиях Москвы признаки подготовки к применению специфического вооружения. Попытка Кремля заранее предупредить иностранцев может свидетельствовать о намерении снова использовать баллистические ракеты средней дальности (БРСД), как это уже было с экспериментальной системой "Орешник".

Подобные дипломатические реверансы нетипичны для обычных российских атак. Аналитики обращают внимание на то, что "при массированных атаках без БРСД РФ никому об этом не сообщает", а следовательно, анонсированное предупреждение для Запада и призыв к эвакуации дипломатов являются значимым подтверждением вероятной подготовки к удару именно этим типом ракет.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ночь на 24 мая российские войска могли осуществить запуск двух баллистических ракет "Орешник" по территории Украины. Об этом массово информируют отечественные мониторинговые сообщества, отслеживающие воздушные угрозы. В настоящее время военное командование и официальные ведомства не комментировали эти данные, поэтому информация нуждается в верификации.