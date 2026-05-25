Москва погрожує новими атаками по українській столиці: Захарова заявила про «удари у відповідь»
Москва погрожує новими атаками по українській столиці: Захарова заявила про «удари у відповідь»

Черговий шантаж «Орєшніком»? Росія планує офіційно попередити Захід про майбутні обстріли Києва

25 травня 2026, 14:00
Недилько Ксения

Офіційна представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова виступила з черговими агресивними заявами на адресу України. Вона відкрито підтвердила наміри Кремля продовжувати повітряний терор та здійснювати атаки на українську столицю найближчим часом.

Марія Захарова. Фото: МЗС рф

Російська сторона намагається надати цим діям нібито законного характеру, називаючи акти агресії відплатою.

"Удари у відповідь завдавалися і будуть завдаватися по Києву", — безапеляційно заявила Марія Захарова.

За її словами, російське зовнішньополітичне відомство вже готує окреме офіційне звернення до представників інших держав. Вона підкреслила, що МЗС РФ найближчим часом оприлюднить спеціальну заяву, у якій буде детально викладено попередження для всього іноземного дипломатичного корпусу.

Українські військові журналісти та аналітики, зокрема Андрій Цаплієнко, вбачають у таких діях Москви ознаки підготовки до застосування специфічного озброєння. Спроба Кремля заздалегідь попередити іноземців може свідчити про намір знову використати балістичні ракети середньої дальності (БРСД), як це вже було з експериментальною системою "Орєшнік".

Подібні дипломатичні реверанси є нетиповими для звичайних російських атак. Аналітики звертають увагу на те, що "при масованих атаках без БРСД РФ нікому про це не повідомляє", а отже, анонсоване попередження для Заходу та заклик до евакуації дипломатів є вагомим підтвердженням ймовірної підготовки до удару саме цим типом ракет.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що вночі на 24 травня російські війська могли здійснити запуск двох балістичних ракет "Орєшнік" по території України. Про це масово інформують вітчизняні моніторингові спільноти, які відстежують повітряні загрози. Наразі військове командування та офіційні відомства не коментували ці дані, тому інформація потребує верифікації.



