Москва усиливает Тегеран: что Путин поставляет Ирану, чтобы затянуть войну

Россия совершает поэтапную поставку беспилотников, медикаментов и продовольствия в Иран, фактически усиливая своего союзника на фоне обострения конфликта с США и Израилем. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на западные разведданные и официальные источники.

По информации издания, закрытые переговоры между Москвой и Тегераном начались уже через несколько дней после атак США и Израиля по иранской территории. Реализация договорённостей стартовала в начале марта и должна завершиться до конца месяца.

Конкретные модели передаваемых дронов официально не раскрываются. Однако источники предполагают, что речь идёт о беспилотниках "Герань-2" — российской версии иранских Shahed-136. Эти аппараты уже активно применяются в боевых действиях и считаются эффективным инструментом давления на противника.

Западные чиновники отмечают, что действия Москвы выходят за рамки простой военной помощи. Кремль, по их оценке, стремится не только усилить боеспособность Ирана, но и поддержать стабильность режима в Тегеране на фоне внешнего давления.

Кроме того, Иран запрашивал у России более современные системы противовоздушной обороны. В декабре 2025 года стороны заключили соглашение о поставке 500 переносных комплексов "Верба" и 2500 ракет к ним.

В то же время Москва отказалась передавать Тегерану системы С-400 — одни из самых передовых в российском арсенале. По данным источников, это решение связано с опасениями Кремля спровоцировать прямую эскалацию с США и их союзниками.

