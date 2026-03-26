Москва посилює Тегеран: що Путін постачає Ірану, щоб затягнути війну

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Росія здійснює поетапне постачання безпілотників, медикаментів та продовольства до Ірану, фактично посилюючи свого союзника на тлі загострення конфлікту зі США та Ізраїлем. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на західні розвіддані та офіційні джерела.
Іран та Росія. Фото: із відкритих джерел
За інформацією видання, закриті переговори між Москвою та Тегераном розпочалися вже за кілька днів після атак США та Ізраїлю щодо іранської території. Реалізація домовленостей стартувала на початку березня і має завершитись до кінця місяця.
Конкретні моделі дронів, що передаються, офіційно не розкриваються. Однак джерела припускають, що йдеться про безпілотників "Герань-2" — російську версію іранських Shahed-136. Ці апарати вже активно застосовують у бойових діях і вважаються ефективним інструментом тиску на противника.
Західні чиновники зазначають, що дії Москви виходять за межі простої військової допомоги. Кремль, за їхньою оцінкою, прагне не лише посилити боєздатність Ірану, а й підтримати стабільність режиму у Тегерані на тлі зовнішнього тиску.
Крім того, Іран запитував у Росії більш сучасні системи протиповітряної оборони. У грудні 2025 року сторони уклали угоду про постачання 500 переносних комплексів "Верба" та 2500 ракет до них.
Водночас, Москва відмовилася передавати Тегерану системи С-400 — одні з найпередовіших у російському арсеналі. За даними джерел, це рішення пов'язане з побоюваннями Кремля спровокувати пряму ескалацію зі США та їхніми союзниками.
