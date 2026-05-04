Москва в осаде: почему столица России стала похожа на Донбасс
Москва в осаде: почему столица России стала похожа на Донбасс

Парад под прицелом: в центре Москвы развернули снайперские позиции и бронетехнику накануне 9 мая

4 мая 2026, 16:46
Недилько Ксения

Российская столица превращается в укрепленный район накануне 9 мая. Как сообщает издание The Moscow Times со ссылкой на кадры "ВЧК-ОГПУ", из-за опасений ударов со стороны Украины власти пошли на экстренное усиление мер безопасности. На въездах в город развернуты блокпосты, а до Кремля стянули бронированные автомобили и внедорожники, оснащенные пулеметными установками.

Особое внимание уделено защите непосредственного места проведения торжеств. Силовики полностью заблокировали доступ на Красную площадь, где планируется речь Владимира Путина. Свидетели фиксируют, что непосредственно на стенах Кремля и Спасской башни разместились "бойцы с пулеметами и снайперскими винтовками".

Нынешнее празднование пройдет в значительно сокращенном формате. Впервые за два десятилетия "парад Победы в Москве впервые с 2007 года пройдет без военной техники". Спикер Кремля Дмитрий Песков признал, что такой шаг продиктован напряженной "оперативной обстановкой".

Напряжение усиливают и дипломатические неудачи РФ: попытки договориться о коротком перемирии на праздничный день не имели успеха. В то время как Путин искал поддержки у Дональда Трампа по прекращению огня на 9 мая, Владимир Зеленский отверг идею паузы на "несколько часов", отметив необходимость лишь длительного мира. Более того, 4 мая украинский лидер заинтриговал заявлением о возможном появлении отечественных беспилотников в московском небе во время парада. Тем временем дроны уже атакуют российскую столицу: только в этот понедельник один из БПЛА попал в жилую многоэтажку всего в 6 километрах от Кремля.

 



