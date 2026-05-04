Москва в облозі: чому столиця Росії стала схожа на Донбас
Москва в облозі: чому столиця Росії стала схожа на Донбас

Парад під прицілом: у центрі Москви розгорнули снайперські позиції та бронетехніку напередодні 9 травня

4 травня 2026, 16:46
Недилько Ксения

Російська столиця перетворюється на укріплений район напередодні 9 травня. Як повідомляє видання The Moscow Times із посиланням на кадри "ВЧК-ОГПУ", через побоювання ударів з боку України влада пішла на екстрене посилення заходів безпеки. На в'їздах до міста розгорнуто блокпости, а до самого Кремля стягнули броньовані автомобілі та позашляховики, оснащені кулеметними установками.

Червона площа в Москві

Особлива увага приділена захисту безпосереднього місця проведення урочистостей. Силовики повністю заблокували доступ до Красної площі, де планується промова Володимира Путіна. Свідки фіксують, що безпосередньо на стінах Кремля та на Спаській вежі розмістилися "бійці з кулеметами та снайперськими гвинтівками".

Цьогорічне святкування пройде у значно скороченому форматі. Вперше за майже два десятиліття "парад Перемоги в Москві вперше з 2007 року пройде без військової техніки". Речник Кремля Дмитро Пєсков визнав, що такий крок продиктований напруженою "оперативною обстановкою".

Напругу підсилюють і дипломатичні невдачі РФ: спроби домовитися про коротке перемир'я на святковий день не мали успіху. У той час як Путін шукав підтримки у Дональда Трампа щодо припинення вогню на 9 травня, Володимир Зеленський відкинув ідею паузи на "кілька годин", наголосивши на необхідності лише тривалого миру. Більше того, 4 травня український лідер заінтригував заявою про можливу появу вітчизняних безпілотників у московському небі під час параду. Тим часом дрони вже атакують російську столицю: лише цього понеділка один із БПЛА влучив у житлову багатоповерхівку всього за 6 кілометрів від Кремля.

 



