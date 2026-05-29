Москва в панике из-за украинских дронов: где россияне уже вынуждены размещать ПВО

Российские власти начали срочно усиливать систему противовоздушной обороны Москвы на фоне растущей эффективности украинских дальнобойных дронов. Как сообщает Институт изучения войны (ISW), новые комплексы ПВО теперь размещают даже на крышах столичных небоскребов.

ПВО РФ. Фото: из открытых источников

Поводом для экстренных мер стали недавние атаки украинских беспилотников на Москву и Подмосковье, которые продемонстрировали уязвимость российской системы защиты. Несмотря на одну из самых плотных сетей ПВО в стране, российская столица все чаще сталкивается с ограничениями в работе воздушного пространства и угрозой ударов по объектам в глубоком тылу.

Согласно данным ISW, на крыше башни в деловом центре "Москва-Сити" уже установлен новейший комплекс Pantsir-SMD. Геолокационные кадры показали, как тяжелый вертолет Ми-26 доставлял систему прямо на верхушку небоскреба.

Особое внимание привлекло расположение здания. В радиусе трех километров находятся штаб-квартира конструкторского бюро "Сухой", объекты Главного разведывательного управления РФ, военный суд московского гарнизона и научный институт Минобороны России. Это указывает на то, что Кремль опасается новых ударов именно по военной инфраструктуре столицы.

По информации источников, близких к российским властям, финансирование усиления ПВО неожиданно переложили на региональные бюджеты. Утверждается, что Минобороны РФ устанавливает системы, однако оплачивают их местные администрации через контракты с оборонным концерном "Алмаз-Антей".

Новый комплекс способен нести до 48 мини-ракет для перехвата малых беспилотников. В ISW считают, что такие шаги свидетельствуют о растущей тревоге Кремля из-за способности Украины наносить удары далеко за линией фронта.

Читайте также на портале "Комментарии" — есть всего одна причина: экс-глава МИ-6 объяснил, почему Путин до сих пор может воевать в Украине.



