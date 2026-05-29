Головна Новини Світ Росія Москва в паніці через українські дрони: де росіяни вже змушені розміщувати ППО
Москва в паніці через українські дрони: де росіяни вже змушені розміщувати ППО

Кремль екстрено зміцнює захист столиці після ударів по Москві - витрати несподівано переклали на регіональну владу

29 травня 2026, 08:00
Кравцев Сергей

Російська влада почала терміново посилювати систему протиповітряної оборони Москви на тлі зростання ефективності українських далекобійних дронів. Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), нові комплекси ППО тепер розміщують навіть на дахах столичних хмарочосів.

ППО РФ. Фото: з відкритих джерел

Приводом для екстрених заходів стали недавні атаки українських безпілотників на Москву та Підмосков'я, які продемонстрували вразливість російської системи захисту. Незважаючи на одну з найщільніших мереж ППО в країні, російська столиця все частіше стикається з обмеженнями в роботі повітряного простору та загрозою ударів по об'єктах у глибокому тилу.

За даними ISW, на даху вежі в діловому центрі "Москва-Сіті" вже встановлено новий комплекс Pantsir-SMD. Геолокаційні кадри показали, як важкий гелікоптер Мі-26 доставляв систему прямо на верхівку хмарочоса.

Особливу увагу привернув розташування будівлі. У радіусі трьох кілометрів знаходяться штаб-квартира конструкторського бюро "Сухий", об'єкти Головного розвідувального управління РФ, військовий суд московського гарнізону та науковий інститут Міноборони Росії. Це вказує на те, що Кремль побоюється нових ударів саме по військовій інфраструктурі столиці.

За інформацією джерел, близьких до російської влади, фінансування посилення ППО несподівано переклали на регіональні бюджети. Стверджується, що Міноборони РФ встановлює системи, проте оплачують їх місцеві адміністрації через контракти з оборонним концерном Алмаз-Антей.

Новий комплекс здатний нести до 48 міні-ракет для перехоплення малих безпілотників. В ISW вважають, що такі кроки свідчать про тривогу Кремля, що зростає, через здатність України завдавати ударів далеко за лінією фронту.

Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-may-28-2026/
