Москва ведет "подпольные" контакты с некоторыми лидерами Европы по Украине: заявление Лаврова
НОВОСТИ

Москва ведет "подпольные" контакты с некоторыми лидерами Европы по Украине: заявление Лаврова

Сергей Лавров возмутился тем, что Европа заняла "бескомпромиссную позицию" в отношении Украины

6 февраля 2026, 11:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Кремль якобы имеет тайные контакты с некоторыми лидерами Европы и что они говорят об окончании российской войны против Украины. Как сообщает портал "Комментарии", об этом российский топ-дипломат рассказал в интервью пропагандистскому телеканалу RT.

Москва ведет "подпольные" контакты с некоторыми лидерами Европы по Украине: заявление Лаврова

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

"Не скрою, у нас есть контакты с некоторыми лидерами Европы. Они звонят, просят об этих разговорах не объявлять. Некоторые даже здесь появляются. И так подпольно контактируют", — отметил министр.

При этом он отметил, что заявления европейских лидеров "при таких закрытых, конфиденциальных контактах" ничем не отличаются от того, что они говорят публично.

"Те же призывы: давайте заканчивать (агрессию России против Украины – ред.), нужно что-то делать", – сказал Сергей Лавров.

Он добавил, что Европа заняла "бескомпромиссную позицию", заключающуюся в том, что нужно "стратегическое поражение России".

"(Их позиция – ред.) Украина не может проиграть, Россия не может победить, иначе Европа потеряет лицо. И все то, что они делают сейчас, – не допустить, сорвать те переговоры, которые вроде бы наметились между нами и американцами, и теперь вот к ним подключаются украинские представители", – заявил глава российского МИД.

Читайте на портале "Комментарии" — Кремль ищет новые аргументы, чтобы убедить США и Европу отказаться от предоставления гарантий безопасности Украине, а конечной целью Москвы остается превращение страны в пророссийское государство-марионетку по модели Беларуси. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW), анализируя интервью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова телеканала Russia Today.

В разговоре с RT Лавров заявил, что единственным вариантом, который Россия якобы готова рассматривать как "долгосрочный, вечный сосед", является "дружественная" Украина. При этом, по его словам, она не обязательно должна быть союзником Москвы, но обязана оставаться нейтральной и "доброжелательной" по отношению к РФ.




