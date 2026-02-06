Москва веде "підпільні" контакти з деякими лідерами Європи щодо України: заява Лаврова

Рубрики
Глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Кремль нібито має таємні контакти з деякими лідерами Європи і що вони говорять про закінчення російської війни проти України. Як інформує портал "Коментарі", про це російський топ-дипломат розповів в інтерв'ю пропагандистському телеканалу RT.
Сергій Лавров. Фото: з відкритих джерел
При цьому він зазначив, що заяви європейських лідерів "під час таких закритих, конфіденційних контактів" нічим не відрізняються від того, що вони говорять публічно.
Він додав, що Європа зайняла "безкомпромісну позицію", яка полягає в тому, що потрібна "стратегічна поразка Росії".
Читайте також на порталі "Коментарі" — Кремль шукає нові аргументи, щоб переконати США та Європу відмовитися від надання гарантій безпеки Україні, а кінцевою метою Москви залишається перетворення країни на проросійську державу-маріонетку за моделлю Білорусі. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW), аналізуючи інтерв'ю міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова телеканалу Russia Today.
У розмові з RT Лавров заявив, що єдиним варіантом, який Росія нібито готова розглядати як "довгостроковий, вічний сусід", є "дружня" Україна. При цьому, за його словами, вона не обов'язково має бути союзником Москви, але зобов'язана залишатися нейтральною та "доброзичливою" по відношенню до РФ.