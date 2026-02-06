Москва веде "підпільні" контакти з деякими лідерами Європи щодо України: заява Лаврова

Глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Кремль нібито має таємні контакти з деякими лідерами Європи і що вони говорять про закінчення російської війни проти України. Як інформує портал "Коментарі", про це російський топ-дипломат розповів в інтерв'ю пропагандистському телеканалу RT.

Сергій Лавров. Фото: з відкритих джерел

"Не буду приховувати, у нас є контакти з деякими лідерами Європи. Вони дзвонять, просять про ці розмови не оголошувати. Деякі навіть тут з'являються. І так підпільно контактують", – зазначив міністр.

При цьому він зазначив, що заяви європейських лідерів "під час таких закритих, конфіденційних контактів" нічим не відрізняються від того, що вони говорять публічно.

"Ті самі заклики: давайте закінчувати (агресію Росії проти України – ред.), треба щось робити", – сказав Сергій Лавров.

Він додав, що Європа зайняла "безкомпромісну позицію", яка полягає в тому, що потрібна "стратегічна поразка Росії".

"(Їхня позиція – ред.) Україна не може програти, Росія не може перемогти, інакше Європа втратить обличчя. І все те, що вони роблять зараз, – не допустити, зірвати ті переговори, які начебто намітилися між нами і американцями, і тепер ось до них підключаються українські представники", – заявив глава російського МЗС.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Кремль шукає нові аргументи, щоб переконати США та Європу відмовитися від надання гарантій безпеки Україні, а кінцевою метою Москви залишається перетворення країни на проросійську державу-маріонетку за моделлю Білорусі. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW), аналізуючи інтерв'ю міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова телеканалу Russia Today.

У розмові з RT Лавров заявив, що єдиним варіантом, який Росія нібито готова розглядати як "довгостроковий, вічний сусід", є "дружня" Україна. При цьому, за його словами, вона не обов'язково має бути союзником Москви, але зобов'язана залишатися нейтральною та "доброзичливою" по відношенню до РФ.



