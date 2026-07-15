Москва вновь достала ядерную карту: в Кремле сделали новое угрожающее заявление

Россия вновь прибегла к ядерной риторике, которая сопровождает полномасштабную войну против Украины практически с первых месяцев вторжения. На этот раз с очередным предупреждением в адрес Запада выступил помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Николай Патрушев. Фото: из открытых источников

По его словам, морские стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной боевой готовности. Он подчеркнул, что все потенциальные угрозы со стороны так называемых "вероятных противников" уже учтены при дальнейшем развитии Военно-морского флота РФ.

Хотя Патрушев не назвал конкретные страны, подобная терминология традиционно используется российскими властями в отношении государств НАТО и их союзников. Заявление прозвучало на фоне продолжающейся поддержки Украины со стороны западных стран и дискуссий о новых поставках вооружений Киеву.

Российское руководство регулярно использует тему ядерного оружия как элемент политического давления. За последние годы представители Кремля неоднократно заявляли о готовности применить все имеющиеся средства для защиты национальных интересов, вызывая обеспокоенность среди союзников Украины.

Подобные заявления появляются в периоды усиления международного давления на Москву или обсуждения новых санкций и военной помощи Украине. Таким образом Кремль стремится продемонстрировать готовность к дальнейшей эскалации и повысить ставки в противостоянии с Западом.

Несмотря на жесткую риторику, западные лидеры неоднократно заявляли, что внимательно отслеживают ситуацию вокруг российских стратегических сил, одновременно подчеркивая отсутствие признаков непосредственной подготовки к применению ядерного оружия. Однако очередные заявления Москвы вновь усиливают напряженность и напоминают, что Кремль продолжает использовать ядерный фактор как инструмент внешнеполитического давления.

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