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Москва знову дістала ядерну карту: у Кремлі зробили нову загрозливу заяву

Микола Патрушев оголосив про повну бойову готовність морських ядерних сил Росії і заявив, що всі дії "імовірних противників" вже враховано

15 липня 2026, 08:27
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Кравцев Сергей

Росія знову вдалася до ядерної риторики, яка супроводжує повномасштабну війну проти України практично з перших місяців вторгнення. Цього разу із черговим попередженням на адресу Заходу виступив помічник президента РФ та голова Морської колегії Микола Патрушев.

Москва знову дістала ядерну карту: у Кремлі зробили нову загрозливу заяву

Микола Патрушев. Фото: із відкритих джерел

За його словами, морські стратегічні ядерні сили Росії перебувають у стані повної бойової готовності. Він підкреслив, що всі потенційні загрози з боку так званих "імовірних супротивників" вже враховані за подальшого розвитку Військово-морського флоту РФ.

Хоча Патрушев не назвав конкретних країн, подібна термінологія традиційно використовується російською владою щодо держав НАТО та їх союзників. Заява прозвучала на тлі підтримки України з боку західних країн і дискусій про нові поставки озброєнь Києву.

Російське керівництво регулярно використовує тему ядерної зброї як елемент політичного тиску. За останні роки представники Кремля неодноразово заявляли про готовність застосувати всі засоби для захисту національних інтересів, викликаючи стурбованість серед союзників України.

Подібні заяви з'являються в період посилення міжнародного тиску на Москву або обговорення нових санкцій та військової допомоги Україні. Таким чином Кремль прагне продемонструвати готовність до подальшої ескалації та підвищити ставки у протистоянні із Заходом.

Незважаючи на жорстку риторику, західні лідери неодноразово заявляли, що уважно відстежують ситуацію навколо російських стратегічних сил, водночас наголошуючи на відсутності ознак безпосередньої підготовки до застосування ядерної зброї. Проте чергові заяви Москви знову посилюють напруженість та нагадують, що Кремль продовжує використовувати ядерний фактор як інструмент зовнішньополітичного тиску.

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