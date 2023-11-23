В ближайшие три года дефицит бюджета российской столицы побьет рекорд – в бюджете Москвы образуется "дыра" в размере 1,1 трлн рублей. Об этом в Telegram сообщает издание The Moscow Times, пишет портал "Комментарии".

Москва столкнулась с неслыханным дефицитом денег. Фото из открытых источников

В 2024-26 годах дефицит бюджета столицы России достигнет рекордных 1,1 трлн рублей. Как пишет The Moscow Times, это следует из проекта бюджета города, который 22 ноября утвердила Московская городская дума.

Издание отмечает, что власти Москвы готовятся к резкому ухудшению состояния городского бюджета. Причиной существенного снижения доходной части российской столицы стали стагнация доходов и запланированное резкое увеличение расходов.

Как отмечает издание, в предыдущие годы бюджет Москвы почти всегда был профицитным и не сталкивался со столь значительным разрывом между расходами и доходами.

За последние 30 лет в московском бюджете последний раз фиксировали "дыру" в 2020 году. Тогда на фоне эпидемии коронавируса, когда вынужденная остановка бизнеса повлекла за собой обвал налоговых сборов, в бюджете Москвы сформировался дефицит на около 0,5 трлн рублей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия практически не прекращает кампанию дезинформации по всей Латинской Америке, тратя на это огромные деньги. Москва активно использует местные СМИ и соцсети для распространения своих пропагандистских тезисов. Цель таких информационных вбросов одна – максимально ослабить поддержку Украины, распространяя антиукраинские тезисы, а также лживые мнения по отношению к США и НАТО. Россияне активно используют свои дипломатические каналы для распространения российских тезисов в Аргентине, Боливии, Чили, Колумбии, Кубе, Мексике, Венесуэле, Бразилии, Эквадоре, Панаме, Парагвае, Перу и Уругвае, а также в других странах.

