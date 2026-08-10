На днях москвичей нешуточно испугал загадочный взрыв, который слышали не только в Москве, но и в области. Официальной версии происшествия нет, есть только определенные догадки.

Москва. Фото портал "Комментарии"

Военный ВСУ, политолог Кирилл Сазонов, ссылаясь на информацию политолога Александра Бабака, рассказал, что могло произойти.

Что касается возможных версий, будь то прилет или сбивание украинской ракеты, то было бы возгорание, объяснил военный. К тому же, Украина не запускает одну ракету, а сразу несколько, чтобы увеличить шансы поразить цель. Не подходит и версия о переходе самолета на гиперзвук. Сазонов объяснил, что такой звук не слышали бы за десятки километров, да и использование истребителей над Москвой, когда у людей и так паника, по его словам, никто не позволил бы. Военный заметил, что и Z-военкоры не получили никаких инструкций по загадочному взрыву.

Сазонов, ссылаясь на информацию украинского, политолога, сообщил, что по предварительной версии в шахтной пусковой установке пятнадцатого противоракетного комплекса во Внуково, возможно, произошел взрыв противоракеты.

"Подобные ракеты близкого перехвата системы ПРО А-135 Амур разрабатывались еще при СССР для защиты Москвы именно от баллистических ударов. Это не просто ПВО, это ядерное ПВО. И его готовили для использования на крайний случай и именно для Москвы", — пояснил военный.

По его словам, ракеты оснастили специальными ядерными боеголовками мощностью около 10 кт. Принцип следующий — ракета взрывается у летящей баллистической ракеты, и этот мощный взрыв в воздухе уничтожает ракету. Сазонов отметил: считалось, что последствия ядерного взрыва 10 кт в воздухе не так страшны, как попадание баллистики в цель. Он предположил, что в этот раз информация в СМИ может и не просочиться.

“Но Путин, уничтожающий Москву ядеркой, по моему мнению, это само по себе достойный финал всей этой “СВО”, которая “шла по плану”, — подытожил Сазонов.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как украинская баллистика, по версии ИИ, изменит ход войны.