Москвичам уже варто панікувати: що відомо про причини загадкового вибуху поблизу Москви

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Кречмаровская Наталия
Днями москвичів не на жарт налякав загадковий вибух, який чули не тільки у Москві, а й в області. Офіційної версії події немає, є тільки певні здогадки.
Москва. Фото портал "Коментарі"
Військовий ЗСУ, політолог Кирило Сазонов, посилаючись на інформацію політолога Олександра Бабака, розповів, що могло статися.
Щодо можливих версій, то якби був приліт чи збиття української ракети, то було б займання, пояснив військовий. До того ж Україна не запускає одну ракету, а відразу декілька, щоб збільшити шанси вразити ціль. Не підходить і версія про перехід літака на гіперзвук. Сазонов пояснив, що такий звук не чули б за десятки кілометрів, та й використання винищувачів над Москвою, коли у людей і так паніка, за його словами, ніхто б не дозволив. Військовий зауважив, що і Z-воєнкори не отримали жодних інструкцій щодо загадкового вибуху.
Сазонов, посилаючись на інформацію українського, політолога, повідомив, що за попередньою версією у шахтній пусковій установці п'ятнадцятого протиракетного комплексу під Внуково, можливо, стався вибух протиракети.
За його словами, ракети оснастили спеціальними ядерними боєголовками, потужність близько 10 кт. Принцип наступний — ракета вибухає біля балістичної ракети, яка летить, і цей потужний вибух у повітрі знищує ракету. Сазонов зазначив: вважалося, що наслідки від ядерного вибуху 10 кт у повітрі не такі страшні, як попадання балістики в ціль. Він припустив, що цього разу інформація у ЗМІ може і не просочитися.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як українська балістика, за версією ШІ, змінить хід війни.