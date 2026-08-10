Днями москвичів не на жарт налякав загадковий вибух, який чули не тільки у Москві, а й в області. Офіційної версії події немає, є тільки певні здогадки.

Москва. Фото портал "Коментарі"

Військовий ЗСУ, політолог Кирило Сазонов, посилаючись на інформацію політолога Олександра Бабака, розповів, що могло статися.

Щодо можливих версій, то якби був приліт чи збиття української ракети, то було б займання, пояснив військовий. До того ж Україна не запускає одну ракету, а відразу декілька, щоб збільшити шанси вразити ціль. Не підходить і версія про перехід літака на гіперзвук. Сазонов пояснив, що такий звук не чули б за десятки кілометрів, та й використання винищувачів над Москвою, коли у людей і так паніка, за його словами, ніхто б не дозволив. Військовий зауважив, що і Z-воєнкори не отримали жодних інструкцій щодо загадкового вибуху.

Сазонов, посилаючись на інформацію українського, політолога, повідомив, що за попередньою версією у шахтній пусковій установці п'ятнадцятого протиракетного комплексу під Внуково, можливо, стався вибух протиракети.

“Подібні ракети близького перехоплення системи ПРО А-135 Амур розроблялися ще за часів СРСР для захисту Москви саме від балістичних ударів. Це не просто ППО, це ядерне ППО. І його готували для використання на крайній випадок і саме для Москви”, — пояснив військовий.

За його словами, ракети оснастили спеціальними ядерними боєголовками, потужність близько 10 кт. Принцип наступний — ракета вибухає біля балістичної ракети, яка летить, і цей потужний вибух у повітрі знищує ракету. Сазонов зазначив: вважалося, що наслідки від ядерного вибуху 10 кт у повітрі не такі страшні, як попадання балістики в ціль. Він припустив, що цього разу інформація у ЗМІ може і не просочитися.

“Але Путін, який знищує Москву ядеркою, на мою думку, це саме по собі гідний фінал усієї цієї “СВО”, яка “йшло за планом”, — підсумував Сазонов.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як українська балістика, за версією ШІ, змінить хід війни.