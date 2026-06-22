В ночь на понедельник, 22 июня, российскую столицу атаковали около 6 десятков дронов, московские аэропорты ввели ограничения в работе. Как передает портал "Комментарии", информацию подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

Атака на Москву. Фото: из открытых источников

Начиная с 3:02 по киевскому времени, Собянин сообщал якобы о сбивании дронов. За час он насчитал 27 таких беспилотников.

Вместе с тем в "Росавиации" сообщили, что приостановили работу московские аэропорты "Домодедово" и "Жуковский". В "Шереметьево" "ограничения в работе" были введены ранее – после 2:30.

Позже Собянин написал о нападении ещё 32 беспилотников.

В местных пабликах распространяли видео с пролётами дронов и звуками взрывов.

Ожидаемо путинские власти скрыли последствия ударов. Однако в каждом сообщении Сергей Собянин добавлял: "На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб".

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин постепенно теряет репутацию сильнейшего лидера даже среди ближайших союзников. К такому выводу пришли бывший офицер военной разведки США Джонатан Мир и эксперт по национальной безопасности Марк Тот в своей колонке для The Hill.

По мнению авторов, последние месяцы стали особенно сложными для Кремля. Российская армия продолжает нести значительные потери на фронте, в то время как Украина усиливает давление не только на оккупированные территории, но и на стратегические объекты внутри самой России.

Также издание "Комментарии" сообщало – глава Сил беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди сообщил об ударах по ряду газовых объектов в Крыму в ночь на 20 июня.



