У ніч проти понеділка, 22 червня, російську столицю атакували близько 6 десятків дронів, московські аеропорти ввели обмеження в роботі. Як передає портал "Коментарі", інформацію підтвердив мер Москви Сергій Собянін.

Атака на Москву. Фото: з відкритих джерел

Починаючи з 3:02 за київським часом, Собянін повідомляв нібито про збивання дронів. За годину він нарахував 27 таких безпілотників.

Водночас у "Росавіації" повідомили, що призупинили роботу московські аеропорти "Домодєдово" та "Жуковський". У "Шереметьєво" "обмеження в роботі" було запроваджено раніше – після 2:30.

Пізніше Собянін написав про напад ще 32 безпілотники.

У місцевих пабліках розповсюджували відео з прольотами дронів та звуками вибухів.

Очікувано путінська влада приховала наслідки ударів. Однак у кожному повідомленні Сергій Собянін додав: "На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб".

Читайте також на порталі "Коментарі" — російський диктатор Володимир Путін поступово втрачає репутацію найсильнішого лідера навіть серед найближчих союзників. Такого висновку дійшли колишній офіцер військової розвідки США Джонатан Мір та експерт з національної безпеки Марк Тот у своїй колонці для The Hill.

На думку авторів, останні місяці стали особливо складними для Кремля. Російська армія продовжує зазнавати значних втрат на фронті, тоді як Україна посилює тиск не лише на окуповані території, а й на стратегічні об'єкти всередині самої Росії.

Також видання "Коментарі" повідомляло – глава Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді повідомив про удари по ряду газових об'єктів у Криму в ніч проти 20 червня.



