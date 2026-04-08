Москву и Санкт-Петербург накрыл полный коллапс: к чему привели решение Кремля

Кречмаровская Наталия
Власти России пытаются создать изолированный и полностью контролируемый интернет. Однако что-то пошло не по плану – произошел масштабный коллапс государственных и финансовых сервисов.
В Центре противодействия дезинформации пояснили, что в России несколько дней подряд не было доступа к банковским приложениям, порталу госуслуги и сайтам энергетических компаний. К такой ситуации привели попытки "Роскомнадзора" заблокировать Telegram и VPN-сервисы.
В ЦПД отмечают, что наиболее пострадали жители Москвы, Санкт-Петербурга и Свердловской области, где зафиксированы тысячи жалоб на невозможность оплатить коммунальные услуги или воспользоваться личными кабинетами.
Напомним: в России наблюдаются длительные и систематические проблемы с интернетом — ограничения внедряют по приказу властей. Теперь россиянам следует готовиться к новым более драконовским ограничениям.
В Центре противодействия дезинформации сообщили, что власти РФ и приближенный к ним бизнес окончательно вошли в азарт с блокировками. Теперь предлагают ограничивать доступ к интернету только подозрительным россиянам.