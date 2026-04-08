Власти России пытаются создать изолированный и полностью контролируемый интернет. Однако что-то пошло не по плану – произошел масштабный коллапс государственных и финансовых сервисов.

В Центре противодействия дезинформации пояснили, что в России несколько дней подряд не было доступа к банковским приложениям, порталу госуслуги и сайтам энергетических компаний. К такой ситуации привели попытки "Роскомнадзора" заблокировать Telegram и VPN-сервисы.

"Пытаясь выявить замаскированный трафик и VPN, алгоритмы "Роскомнадзора" начали ошибочно идентифицировать легальные запросы банков и госсервисов как враждебные, что привело к их автоматической блокировке", — пояснили аналитики Центра.

В ЦПД отмечают, что наиболее пострадали жители Москвы, Санкт-Петербурга и Свердловской области, где зафиксированы тысячи жалоб на невозможность оплатить коммунальные услуги или воспользоваться личными кабинетами.

"Это демонстрирует техническую неспособность РФ создать изолированный интернет без разрушения критически важных гражданских услуг. Кремль готов жертвовать жизнеобеспечением страны ради создания "железного занавеса" для населения", — подытожили аналитики Центра.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России наблюдаются длительные и систематические проблемы с интернетом — ограничения внедряют по приказу властей. Теперь россиянам следует готовиться к новым более драконовским ограничениям.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что власти РФ и приближенный к ним бизнес окончательно вошли в азарт с блокировками. Теперь предлагают ограничивать доступ к интернету только подозрительным россиянам.