Москву та Санкт-Петербурга накрив повний колапс: до чого призвели рішення Кремля

Влада Росії намагається створити ізольований та повністю контрольований інтернет. Однак щось пішло не за планом — стався масштабний колапс державних та фінансових сервісів.

У Центрі протидії дезінформації пояснили, що в Росії декілька днів поспіль не було доступу до банківських додатків, порталу “госуслугі” та сайтів енергетичних компаній. До такої ситуації призвели спроби “Роскомнадзора” заблокувати Telegram та VPN-сервіси.

“Намагаючись виявити замаскований трафік та VPN, алгоритми “Роскомнадзора” почали помилково ідентифікувати легальні запити банків та держсервісів як ворожі, що призвело до їх автоматичного блокування”, — пояснили аналітики Центру.

У ЦПД зазначають, що найбільше постраждали жителі Москви, Санкт-Петербурга та Свердловської області, де зафіксовано тисячі скарг на неможливість оплатити комунальні послуги чи скористатися особистими кабінетами.

“Це демонструє технічну неспроможність РФ створити ізольований інтернет без руйнування критично важливих цивільних послуг. Кремль готовий жертвувати життєзабезпеченням країни заради створення “залізної завіси” для населення”, — підсумували аналітики Центру.

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що влада РФ та наближений до неї бізнес остаточно ввійшли в азарт з блокуваннями. Тепер пропонують обмежувати доступ до інтернету лише “підозрілим” росіянам.