Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Влада Росії намагається створити ізольований та повністю контрольований інтернет. Однак щось пішло не за планом — стався масштабний колапс державних та фінансових сервісів.
У Центрі протидії дезінформації пояснили, що в Росії декілька днів поспіль не було доступу до банківських додатків, порталу “госуслугі” та сайтів енергетичних компаній. До такої ситуації призвели спроби “Роскомнадзора” заблокувати Telegram та VPN-сервіси.
У ЦПД зазначають, що найбільше постраждали жителі Москви, Санкт-Петербурга та Свердловської області, де зафіксовано тисячі скарг на неможливість оплатити комунальні послуги чи скористатися особистими кабінетами.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Росії спостерігаються тривали та систематичні проблеми з інтернетом — обмеження впроваджують за наказом влади. Тепер росіянам варто готуватися до нових більш драконівських обмежень.
У Центрі протидії дезінформації повідомили, що влада РФ та наближений до неї бізнес остаточно ввійшли в азарт з блокуваннями. Тепер пропонують обмежувати доступ до інтернету лише “підозрілим” росіянам.