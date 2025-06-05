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Процесс пошел: почему иностранные авиакомпании покидают Москву

Иностранные авиакомпании больше не уверены, что в Москве можно гарантировать безопасность пассажирам

сегодня, 12:52
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Кравцев Сергей

Минимум две иностранные авиакомпании изучают возможность перенести часть рейсов из московских аэропортов в петербургский Пулково на фоне роста угрозы атак дронов. Все меньше веры в то, что война не придет в Россию и российская ПВО справится с воздушными атаками. Как передает портал "Комментарии", об этом пишут "Ведомости".

Процесс пошел: почему иностранные авиакомпании покидают Москву

Аэропорт в Москве. Фото: из открытых источников

Как сообщили изданию источники в одной из российских авиакомпаний и одном из аэропортов, обе компании уже выполняют рейсы в Пулково. Одной из них может быть Turkish Airlines.

Ключевой причиной обсуждения стали регулярные случаи закрытия воздушного пространства над Москвой и Подмосковьем из-за атак беспилотников. По словам собеседника, в последнее время заметна еще одна тенденция — многие пассажиры отправляются в международные рейсы из Москвы, но приезжают туда из Санкт-Петербурга.

В то же время в пресс-службе аэропорта Домодедово поспешили заверить, что сейчас иностранные авиакомпании не переносят рейсы из московских аэропортов в Пулково.

Читайте также на портале "Комментарии" — во время операции "Паутина", в рамках которой были атакованы российские аэродромы, дроны поразили до 20 самолетов России. Уничтожено приблизительно 10 из них. Об этом со ссылкой на двух американских чиновников сообщает Reuters.

Отмечается, что это число приблизительно вдвое меньше, чем называла в своих оценках Украина – речь шла о 41 пораженном самолете. Агентство не смогло самостоятельно проверить цифры, полученные от американской и украинской стороны.

Также издание "Комментарии" сообщало – массированные удары беспилотников СБУ по авиабазам в глубине России заставили Пентагон серьезно задуматься о том, надежно ли защищены американские авиабазы, ведь врагов у США хватает. При этом в США знают, что у них есть собственные уязвимые места перед лицом подобных атак. Об этом пишет The Hill.




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Источник: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2025/06/05/1115139-inostrannie-aviakompanii-hotyat-perevesti-chast-reisov-v-sankt-peterburg
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