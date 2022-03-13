Моя страна сошла с ума, я не смог ей помочь: Макаревич обратился к россиянам

Как передает портал "Комментарии", известный российский музыкант – один из немногих в России, который целенаправленно выступает против путинского режима и пытается достучаться до россиян своим творчеством, осуждая войну против Украины. Так в недавнем своей песне артист отметил, что его страна сошла с ума, но он не смог ей помочь.

Андрей Макаревич. Фото: фото из открытых источников

В новой песне-обращении певец попытался донести россиянам мысль о том, что Родину никто не выбирает, но теперь его соотечественники взяли в руки оружие и ушли на войну. Артист отмечает, что он, как не пытался, но не сумел их остановить.

Кроме того, фронтмен "Машины времени"" отметил, что его "страна сошла с ума".

"Моя страна сошла с ума, и я не смог ей помочь", — говорится в одной из строк в видеообращении артиста.

Также музыкант обратился к своим слушателям, подчеркнув, что каждый из них сегодня имеет возможность проявить свою гражданскую позицию и остановить войну России против Украины.

Отметим, это уже не первая попытка достучаться к россиянам. Ранее Макаревич уже пытался пристыдить россиян за развязанную войну против Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский оппозиционер Алексей Навальный также записал свое обращение-послание к россиянам, в котором призвал всех активных и думающих россиян выходить в своих городах на протестные акции, чтобы остановить "спятившего деда Путина", который дал команду атаковать Украину. Навальный заявил, если россияне и дальше будут бездействовать, то Путин развалит не только Украину, но и обречет катастрофу на саму Россию.





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