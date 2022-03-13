logo

BTC/USD

38487.22

ETH/USD

2638.46

LTC/USD

105.08

USD/UAH

31.20

EUR/UAH

35.15

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Моя страна сошла с ума, я не смог ей помочь: Макаревич обратился к россиянам
commentss НОВОСТИ Все новости

Моя страна сошла с ума, я не смог ей помочь: Макаревич обратился к россиянам

Артист записал песню-обращение

сегодня, 16:03
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Как передает портал "Комментарии", известный российский музыкант – один из немногих в России, который целенаправленно выступает против путинского режима и пытается достучаться до россиян своим творчеством, осуждая войну против Украины. Так в недавнем своей песне артист отметил, что его страна сошла с ума, но он не смог ей помочь.

Моя страна сошла с ума, я не смог ей помочь: Макаревич обратился к россиянам

Андрей Макаревич. Фото: фото из открытых источников

В новой песне-обращении певец попытался донести россиянам мысль о том, что Родину никто не выбирает, но теперь его соотечественники взяли в руки оружие и ушли на войну. Артист отмечает, что он, как не пытался, но не сумел их остановить. 

Кроме того, фронтмен "Машины времени"" отметил, что его "страна сошла с ума".

"Моя страна сошла с ума, и я не смог ей помочь", — говорится в одной из строк в видеообращении артиста.

Также музыкант обратился к своим слушателям, подчеркнув, что каждый из них сегодня имеет возможность проявить свою гражданскую позицию и остановить войну России против Украины.

Отметим, это уже не первая попытка достучаться к россиянам. Ранее Макаревич уже пытался пристыдить россиян за развязанную войну против Украины. 

Читайте также на портале "Комментарии" — российский оппозиционер Алексей Навальный также записал свое обращение-послание к россиянам, в котором призвал всех активных и думающих россиян выходить в своих городах на протестные акции, чтобы остановить "спятившего деда Путина", который дал команду атаковать Украину. Навальный заявил, если россияне и дальше будут бездействовать, то Путин развалит не только Украину, но и обречет катастрофу на саму Россию.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!