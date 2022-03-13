Навальный рассказал, кто может остановить «спятившего деда Путина»



















Российский народ должен преодолеть в себе страх и начать выходить на улицы, показывая, что он против войны в Украине. Объединившись, россиянам по силам остановить безумие, которое уже начал Путин, разрушая Украину и приближая катастрофу в самой России. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится на Ютуб-канале "Навальный LIVE".

Алексей Навальный. Фото: из открытых источников

В видеообращении к россиянам Алексей Навальный призывает соотечественников проявить свою гражданскую позицию и начать выходить на улицы в своих городах на антивоенные митинги. Оппозиционер отмечает, что российские власти сознательно замалчивают огромные цифры, которые говорят о потерях российской армии в Украине, но гробы с сыновьями российских матерей уже пошли из Украины обратно в Россию.

По словам Навального, даже те, кто пытается дистанцироваться от политики и делать вид, что ничего плохого не происходит в Украине, уже скоро ощутит на себе последствия военных преступлений Путина, потому что подскочат цены в магазинах.

"Всё: от цен в магазинах до рыдающей соседки, чей родственник сгинул ни за что, пытаясь убить невинного, — будет напоминать о том, что идет бессмысленная бойня", – говорится в обращении.

Отметим, это уже не первый призыв Алексея Навального и его команды к россиянам выходить на антивоенные митинги. Первый раз российские оппозиционеры 2 марта призвали россиян ежедневно и бессрочно выходить на антивоенные акции. Тогда за участие в народных протестах по всей стране полицией было задержано до 14 тысяч человек.

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