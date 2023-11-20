Может появиться "ось зла": Данилов призвал Запад прийти в себя

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал западные страны противостоять РФ, чтобы в будущем не появилась "ось зла", в которую войдут Китай, Россия, Иран и другие автократические государства. Об этом Данилов заявил на Halifax International Security Forum в Канаде, пишет портал "Комментарии".

Данилов призвал Запад не прекращать сопротивление РФ. Фото с сайта СНБО Украины

Секретарь СНБО убежден, что попытки договориться с Россией ничем хорошим не окончатся. Если сейчас не остановить РФ, считает он, в будущем Западу придется противостоять "оси зла" – России-Китаю-Ирану и другим государствам с недемократическими режимами. В частности, к такому альянсу могут присоединиться некоторые европейские страны, считает Данилов.

"Украина обеспокоена тем, что среди отдельных партнеров активизировались дискуссии о необходимости проведения переговоров, консультаций, встреч с россиянами по обсуждению проблематики войны в Украине и прекращению огня" — заявил Алексей Данилов в своем выступлении.

Секретарь СНБО уверен, что желание договариваться с Москвой продиктовано страхом европейских стран перед РФ.

Данилов призвал Запад не бояться РФ и противостоять ей, как это делает Украина. Он убежден, что демократический мир должен сопротивляться РФ, поскольку речь идет о борьбе демократии с тиранией.

"Россия является угрозой для Украины. Китай – основная угроза для США. Союз Китая, России и Ирана – это вызов для всего мира. Если не произойдут изменения в отношении Запада к России или изменения в самой России, через 15-20 лет мир ожидает новая "ось зла", в которую войдут не только КНДР, Китай, Иран и РФ, но и некоторые европейские страны", – заявил Алексей Данилов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, по мнению секретаря СНБО, анонимность и отсутствие какой-либо ответственности в Telegram помогает распространять российские пропагандистские месседжи.

