Может появиться "ось зла": Данилов призвал Запад прийти в себя

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Марьян Ощановский
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал западные страны противостоять РФ, чтобы в будущем не появилась "ось зла", в которую войдут Китай, Россия, Иран и другие автократические государства. Об этом Данилов заявил на Halifax International Security Forum в Канаде, пишет портал "Комментарии".
Данилов призвал Запад не прекращать сопротивление РФ. Фото с сайта СНБО Украины
Секретарь СНБО убежден, что попытки договориться с Россией ничем хорошим не окончатся. Если сейчас не остановить РФ, считает он, в будущем Западу придется противостоять "оси зла" – России-Китаю-Ирану и другим государствам с недемократическими режимами. В частности, к такому альянсу могут присоединиться некоторые европейские страны, считает Данилов.
Секретарь СНБО уверен, что желание договариваться с Москвой продиктовано страхом европейских стран перед РФ.
Данилов призвал Запад не бояться РФ и противостоять ей, как это делает Украина. Он убежден, что демократический мир должен сопротивляться РФ, поскольку речь идет о борьбе демократии с тиранией.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, по мнению секретаря СНБО, анонимность и отсутствие какой-либо ответственности в Telegram помогает распространять российские пропагандистские месседжи.
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