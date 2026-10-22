Можно воевать дальше: какой показатель превысил даже оптимистичный прогноз Кремля

Россия получила неожиданную финансовую передышку благодаря высоким мировым ценам на нефть. Расчетная стоимость российского сырья, используемая для определения налоговых поступлений, в октябре оказалась примерно на 60% выше уровня, заложенного в федеральный бюджет. Об этом сообщает Reuters.

Кремль. Фото: из открытых источников

По подсчетам агентства, за первые три недели октября расчетная налоговая цена российской нефти в среднем составляла 8699 рублей, или 103,4 доллара за баррель. Это примерно на 11% больше сентябрьского показателя.

Причиной роста стали высокие мировые котировки на фоне войны на Ближнем Востоке и перебоев с поставками энергоресурсов. Цена нефти удерживалась выше 100 долларов за баррель, поддерживая российские бюджетные доходы.

Если до конца месяца стоимость сырья и курс рубля останутся относительно стабильными, средняя расчетная цена российской нефти за октябрь может составить 8387 рублей, или 100,2 доллара за баррель. По оценке Reuters, это будет максимальный показатель с марта 2022 года.

При составлении бюджета российские власти исходили из гораздо более скромных параметров: 59 долларов за баррель и курса 92,2 рубля за доллар. В рублевом выражении бюджетный ориентир составляет около 5440 рублей за баррель. Таким образом, фактическая расчетная стоимость нефти значительно превосходит заложенные ожидания.

Однако высокие цены на сырье не решают всех финансовых проблем Кремля. Россия прогнозирует дефицит федерального бюджета в 2026 году на уровне 3% ВВП – почти вдвое выше первоначальной цели. За январь-август дефицит уже достиг 2,5% ВВП.

Чтобы покрыть растущие расходы, в том числе связанные с войной против Украины, российские власти повышали налоги. Ранее правительство рассчитывало сократить бюджетный дефицит, но фактические показатели оказались хуже планов.

Таким образом, дорогая нефть дает Москве дополнительный ресурс для финансирования государственных расходов, однако устойчивость бюджета по-прежнему зависит от мировых котировок, курса рубля и способности властей сдерживать растущий дефицит.

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