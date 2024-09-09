Россия никогда не стремилась к захвату чужих территорий. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после участия в Стратегическом диалоге между Россией и Советом по сотрудничеству арабских государств Персидского залива, о чем сообщило ТАСС.

Сергей Лавров (фото из открытых источников)

По словам Лаврова, Россия не собиралась завоевывать земли других стран.

"Мы никогда не стремились к чужой территории. Наша задача заключалась лишь в том, чтобы людям, которые являются частью русской культуры, истории, религии и языка, обеспечивали должное отношение, согласно международному праву и многочисленным конвенциям, защищающим права человека и национальных меньшинств, а также в соответствии с Уставом ООН," — отметил он.

Кроме того, Лавров выразил критику относительно мирного плана, предложенного президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, основные идеи этого плана сводятся к прекращению боевых действий и соблюдению международного права, включающему сохранение территориальной целостности Украины.

"Международные права не ограничиваются только этим аспектом. Территориальная целостность включает только те государства, чьи правительства представляют интересы всех граждан на соответствующей территории. Это единодушное решение Генеральной ассамблеи ООН. После госпереворота в Киеве неонацисты не представляли интересы восточных регионов Украины, в частности Крыма и Донбасса. Самое важное, что Устав ООН обязывает уважать права каждого человека, независимо от его расы, пола, языка или религиозных убеждений.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лавров заявил о судорогах киевского режима. Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров назвал судорогами и агонией "киевского режима" операцию ВСУ в Курской области.