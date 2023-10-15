"Мы готовимся": Путин заговорил о войне против США

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявляет, что Соединенные Штаты "готовятся к войне" с РФ и Китаем. По этой причине, как он утверждает, государство-агрессор РФ тоже ведет подготовку к любому развитию событий.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Это кремлевский хозяин заявил представителям российской пропаганды. Сам глава РФ, начавший полномасштабное кровавое вторжение в Украину, давая комментарий о возможной войне против Соединенных Штатов отмечает, будто его страна руководствуется принципом "хочешь мира — готовься к войне".



"Мы все готовимся к войне, мы все готовимся, потому что придерживаемся древнего принципа: хочешь мира – готовься к войне. Но мы исходим из того, что мы хотим мира, но если они хотят воевать с Россией, то это совсем другая война", – подчеркнул хозяин Кремля.



Еще Путин цинично сравнивает войну, которую захватчики РФ ведут на украинской территории, и войну на территории Израиля. Он отметил, что будто действия России против Украины – это не то, что теперь есть на территории Ближнего Востока.



"Это не проведение "СВО". Вы посмотрите на Ближнем Востоке. Разве там специальная военная операция? Разве можно сравнить", — утверждает кремлевский руководитель.



Также Путин заявил о своих выдумках о том, что Соединенные Штаты ведут подготовку, чтобы вести войну сразу с РФ и Китаем.



"А если говорить о войне с великими ядерными государствами, то это другая история вовсе. Я не думаю, что людям в здравом уме это может прийти в голову. Если она приходит, то это заставляет нас только настораживаться. Тем более, воевать сразу и с Россией, и с Китаем. Ерунда, конечно", — завершил Владимир Путин.



Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин сделал новое абсурдное заявление о контрнаступлении ВСУ.

