logo

BTC/USD

26991.96

ETH/USD

1557.42

LTC/USD

61.77

USD/UAH

37.80

EUR/UAH

40.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия "Мы готовимся": Путин заговорил о войне против США
commentss НОВОСТИ Все новости

"Мы готовимся": Путин заговорил о войне против США

Путин начал заявлять о том, что США якобы готовятся воевать сразу с РФ и Китаем

сегодня, 20:45
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявляет, что Соединенные Штаты "готовятся к войне" с РФ и Китаем. По этой причине, как он утверждает, государство-агрессор РФ тоже ведет подготовку к любому развитию событий.

"Мы готовимся": Путин заговорил о войне против США

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Это кремлевский хозяин заявил представителям российской пропаганды. Сам глава РФ, начавший полномасштабное кровавое вторжение в Украину, давая комментарий о возможной войне против Соединенных Штатов отмечает, будто его страна руководствуется принципом "хочешь мира — готовься к войне".


"Мы все готовимся к войне, мы все готовимся, потому что придерживаемся древнего принципа: хочешь мира – готовься к войне. Но мы исходим из того, что мы хотим мира, но если они хотят воевать с Россией, то это совсем другая война", – подчеркнул хозяин Кремля.

Еще Путин цинично сравнивает войну, которую захватчики РФ ведут на украинской территории, и войну на территории Израиля. Он отметил, что будто действия России против Украины – это не то, что теперь есть на территории Ближнего Востока.

"Это не проведение "СВО". Вы посмотрите на Ближнем Востоке. Разве там специальная военная операция? Разве можно сравнить", — утверждает кремлевский руководитель.

Также Путин заявил о своих выдумках о том, что Соединенные Штаты ведут подготовку, чтобы вести войну сразу с РФ и Китаем.

"А если говорить о войне с великими ядерными государствами, то это другая история вовсе. Я не думаю, что людям в здравом уме это может прийти в голову. Если она приходит, то это заставляет нас только настораживаться. Тем более, воевать сразу и с Россией, и с Китаем. Ерунда, конечно", — завершил Владимир Путин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин сделал новое абсурдное заявление о контрнаступлении ВСУ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!