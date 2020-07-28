Мы готовы вернуть российских офицеров в СЦКК, - Песков

В Кремле заявили, что вопрос возвращения российских офицеров в Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе (СЦКК) требует проработки, нужны гарантии их равноправного участия со стороны Украины. Об этом передает УНИАН.

Так,пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил на соответствующий вопрос журналистам.

"Никто не отказывается обсуждать этот вопрос, но сначала его нужно вместе обсуждать и прорабатывать", - отметил Песков.

Также он подчеркнул, что есть причины, по которым российские офицеры перестали принимать участие в работе центра и были отозваны. "Вот после того, как этот вопрос будет проработан на предмет определения модальности их участия, определенных гарантий их равноправного участия, вот тогда можно будет думать. Пока говорить о каких-то конкретных условиях сложно", - добавил Песков.

Далее он обратил внимание, что если ретроспективно посмотреть на ситуацию, которая предшествовала уходу российских офицеров из этой группы, то будет понятно, "что мешало продолжению этой практики".



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что под Офисом президента прошли митинги против бессрочного прекращения обстрелов на Донбассе.







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