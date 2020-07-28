kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 28.07.2020

BTC/USD

10860.49

ETH/USD

315.27

LTC/USD

53.04

НБУ 28.07.2020

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

32.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Россия Мы готовы вернуть российских офицеров в СЦКК, - Песков
commentss НОВОСТИ Все новости

Мы готовы вернуть российских офицеров в СЦКК, - Песков

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков указал на условия, которые необходимы для возвращения России в Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе

сегодня, 13:45
Автор:

Екатерина Белоброва
Мы готовы вернуть российских офицеров в СЦКК, - Песков

В Кремле заявили, что вопрос возвращения российских офицеров в Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе (СЦКК) требует проработки, нужны гарантии их равноправного участия со стороны Украины. Об этом передает УНИАН.

Так,пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил на  соответствующий вопрос журналистам.

"Никто не отказывается обсуждать этот вопрос, но сначала его нужно вместе обсуждать и прорабатывать", - отметил Песков.

Также он подчеркнул, что есть причины, по которым российские офицеры перестали принимать участие в работе центра и были отозваны. "Вот после того, как этот вопрос будет проработан на предмет определения модальности их участия, определенных гарантий их равноправного участия, вот тогда можно будет думать. Пока говорить о каких-то конкретных условиях сложно", - добавил Песков.

Далее он обратил внимание,  что если ретроспективно посмотреть на ситуацию, которая предшествовала уходу российских офицеров из этой группы, то будет понятно, "что мешало продолжению этой практики".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что под Офисом президента прошли митинги против бессрочного прекращения обстрелов на Донбассе.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!