"Мы не поддерживаем ни одну из сторон": Казахстан объявил свою позицию в войне России против Украины

Казахстан заявил о нейтралитете государства в войне против Украины, которая началась в ночь на 24 февраля. Президент Казастана Касим-Жомарт Токаев заявил, что разрешение конфликта можно достичь только путем переговоров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Tengrinews.kz".

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев - фото из открытых источников

"Конфликт России и Украины к Казахстану никакого отношения не имеет. Мы не поддерживаем ни ту, ни другую сторону. В этом плане никаких вопросов быть не может", — заявил заместитель министра обороны Султан Камалетдинов.

Президент Казахстана Касим Жомарт Токаев также заявил, что 2 марта провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

"Я говорил с президентом Владимиром Путиным о развитии торгово-экономических отношений. Я сказал, что очень важно договориться по ситуации в Украине путем переговоров", — сообщил Токаев на своей странице в Twitter.

Как сообщали ранее "Комментарии", в СНБО опровергли очередной фейк Кремля об ВСУ и "живом щите" из иностранцев. Фейк распространяется с целью снижения поддержки Украины на международной арене. Вражеская пропаганда сообщает, что президент РФ Путин сделал заявление, что кафиры "делают все возможное, чтобы обеспечить возвращение индийских студентов из Харькова на семью", потому что они "взяты в заложники украинскими силовиками, которые используют их как живой щит".

Также "Комментарии" писали, что " Укрзалізниця" предоставила ВСУ вагоны-рефрижераторы для вывоза тел россиян. В настоящее время обсуждается регламент движения таких поездов. Укрзализныця сообщает, что сейчас вагоны уже находятся на железнодорожных станциях и ожидают полной погрузки.

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