Главная Новости Мир Россия "Мы несколько часов на полу лежали со спущенными штанами": в России произошел конфуз
НОВОСТИ

"Мы несколько часов на полу лежали со спущенными штанами": в России произошел конфуз

В Ярославле силовики устроили облаву на металл-фестиваль

15 марта 2026, 23:53
Ткачова Марія

В российском Ярославле силовики провели облаву на металл-фестивале "Похороны зимы".

"Мы несколько часов на полу лежали со спущенными штанами": в России произошел конфуз

Облава в России на металл-фестивале «Похороны зимы»

По данным канала RusNews, 14 марта в клуб ворвались около 30 силовиков, среди которых были представители ФСБ.

Один из них с автоматом поднялся на сцену и заставил музыкантов прекратить выступление.

После этого посетителей концерта заставили лечь лицом в пол. У людей забрали телефоны и паспорта, а также заставляли раздеваться, проверяя наличие "запретных" татуировок.

По словам очевидцев, на некоторых собравшихся силовики делали маркером отметки на теле с оскорбительными надписями.

Мужчин удерживали примерно пять часов, заставляя лежать лицом вниз с руками за головой. Женщин отпустили раньше.

Часть людей отводили в другое помещение клуба, откуда, по словам свидетелей, были слышны крики.

Также сообщается, что один из присутствующих граждан США заставлял на камеру заявлять о любви к России.

В самом клубе журналистам отказались комментировать произошедшее.

Отмечается, что подобные рейды силовиков уже проводились на концертах панк- и металл-групп в Москве.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что советник министра обороны по вопросам повышения использования беспилотных систем на фронте Сергей Стерненко заявил, что роль и эффективность российских дронов-камикадзе типа "Шахед" в войне будет постепенно уменьшаться.
По его словам, российским войскам все сложнее проводить массированные атаки такими беспилотниками, поскольку украинские силы наращивают эффективность противодействия. В то же время, он отметил, что южные регионы Украины остаются более уязвимыми к таким атакам из-за сложностей с построением эффективных рубежей противовоздушной обороны в прибрежных районах.



Источник: https://t.me/rusnews/81850
