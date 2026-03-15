"Мы несколько часов на полу лежали со спущенными штанами": в России произошел конфуз

Облава в России на металл-фестивале «Похороны зимы»

По данным канала RusNews, 14 марта в клуб ворвались около 30 силовиков, среди которых были представители ФСБ.

Один из них с автоматом поднялся на сцену и заставил музыкантов прекратить выступление.

После этого посетителей концерта заставили лечь лицом в пол. У людей забрали телефоны и паспорта, а также заставляли раздеваться, проверяя наличие "запретных" татуировок.

По словам очевидцев, на некоторых собравшихся силовики делали маркером отметки на теле с оскорбительными надписями.

Мужчин удерживали примерно пять часов, заставляя лежать лицом вниз с руками за головой. Женщин отпустили раньше.

Часть людей отводили в другое помещение клуба, откуда, по словам свидетелей, были слышны крики.

Также сообщается, что один из присутствующих граждан США заставлял на камеру заявлять о любви к России.

В самом клубе журналистам отказались комментировать произошедшее.

Отмечается, что подобные рейды силовиков уже проводились на концертах панк- и металл-групп в Москве.

