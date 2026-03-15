logo_ukra

BTC/USD

72080

ETH/USD

2137.99

USD/UAH

44.14

EUR/UAH

50.67

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія "Мы несколько часов на полу лежали со спущенными штанами": в Росії стався конфуз
commentss НОВИНИ Всі новини

"Мы несколько часов на полу лежали со спущенными штанами": в Росії стався конфуз

У Ярославлі силовики влаштували облаву на метал-фестиваль

15 березня 2026, 23:53
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У російському Ярославлі силовики провели облаву на метал-фестивалі "Похороны зимы".

Облава в рф на метал-фестивалі «похороны зимы»

За даними каналу RusNews, 14 березня до клубу увірвалися близько 30 силовиків, серед яких були представники ФСБ.

Один із них із автоматом піднявся на сцену та змусив музикантів припинити виступ.

Після цього відвідувачів концерту змусили лягти обличчям у підлогу. У людей забрали телефони та паспорти, а також змушували роздягатися, перевіряючи наявність "заборонених" татуювань.

За словами очевидців, на деяких присутніх силовики робили маркером позначки на тілі з образливими написами.

Чоловіків утримували приблизно п’ять годин, змушуючи лежати обличчям донизу з руками за головою. Жінок відпустили раніше.

Частину людей відводили до іншого приміщення клубу, звідки, за словами свідків, було чути крики.

Також повідомляється, що одного з присутніх громадян США змушували на камеру заявляти про любов до Росії.

У самому клубі журналістам відмовилися коментувати подію.

Зазначається, що подібні рейди силовиків раніше вже проводилися на концертах панк- та метал-гуртів у Москві.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що радник міністра оборони з питань підвищення використання безпілотних систем на фронті Сергій Стерненко заявив, що роль і ефективність російських дронів-камікадзе типу "Шахед" у війні поступово зменшуватиметься.
За його словами, російським військам стає дедалі складніше проводити масовані атаки такими безпілотниками, оскільки українські сили нарощують ефективність протидії. Водночас він зазначив, що південні регіони України залишаються більш вразливими до таких атак через складнощі з побудовою ефективних рубежів протиповітряної оборони у прибережних районах.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/rusnews/81850
Теги:

Новини

Всі новини