"Мы несколько часов на полу лежали со спущенными штанами": в Росії стався конфуз

У російському Ярославлі силовики провели облаву на метал-фестивалі "Похороны зимы".

За даними каналу RusNews, 14 березня до клубу увірвалися близько 30 силовиків, серед яких були представники ФСБ.

Один із них із автоматом піднявся на сцену та змусив музикантів припинити виступ.

Після цього відвідувачів концерту змусили лягти обличчям у підлогу. У людей забрали телефони та паспорти, а також змушували роздягатися, перевіряючи наявність "заборонених" татуювань.

За словами очевидців, на деяких присутніх силовики робили маркером позначки на тілі з образливими написами.

Чоловіків утримували приблизно п’ять годин, змушуючи лежати обличчям донизу з руками за головою. Жінок відпустили раніше.

Частину людей відводили до іншого приміщення клубу, звідки, за словами свідків, було чути крики.

Також повідомляється, що одного з присутніх громадян США змушували на камеру заявляти про любов до Росії.

У самому клубі журналістам відмовилися коментувати подію.

Зазначається, що подібні рейди силовиків раніше вже проводилися на концертах панк- та метал-гуртів у Москві.

