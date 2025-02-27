Олимпийский чемпион Максим Храмцов высказался с оскорбительными комментариями по поводу жителей Европы. Тхэквондист из Москвы, следуя традициям российского шовинизма, заявил, что европейцам следует изменить свое мнение, поскольку они не хотят найти общий язык с Россией. Об этом 27-летний Храмцов заявил в интервью пропагандистскому агентству ТАСС.

Максим Храмцов. Фото: РБК

Победитель Токийских Игр 2020 года, открыто поддерживающий режим Владимира Путина, добавил, что Россия не намерена менять свои убеждения.

"Можно много им говорить, но у меня нет большого опыта общения с европейцами. Наш менталитет совсем другой, у них есть другие взгляды. Я знаю, что они меня не поймут – у нас разные мировоззрения. Мне кажется, что мы никогда не сможем найти понимание – кто-то должен измениться в корне, но мы этого точно не будем делать".

В преддверии Олимпиады-2024 он назвал изменой отказ от поддержки Кремля и подчинился ему. После того как его не допустили к Играм в Париже, Храмцов выразил возмущение словами: "Мечту украли только потому, что я россиянин".

Отметим, что в 2022 году спортсмен записал видеоприветствие Путину к его 70-летию, сопровождая его посланием, где трижды использовал букву Z.

Как уже писали "Комментарии", в Москве прошла презентация нового учебника по истории России, в котором войну России против Украины сравнивают с борьбой СССР с нацистской Германией. В частности, отмечается, что кремлевский диктатор Владимир Путин характеризует войну, которую Россия официально называет "Специальной военной операцией", как важную, но необходимую борьбу против поддерживаемой Западом и НАТО Украины. Он утверждает, что это часть глобальной борьбы с "загнивающим Западом", который пытается ослабить и разделить Россию.