"Мы всерьез еще ничего не начинали": Путин сделал заявление о войне в Украине

Российский диктатор Владимир Путин, который ведёт войну против Украины, попытался запугать Запад и Украину, заявив, что Россия всерьёз пока ещё не начинала военные действия в Украине. Как передает портал "Комментарии", слова президента России цитирует российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Путин отметил, что ему приходится слышать разные заявления о том, что Россию хотят победить на поле боя. Диктатор добавил, что здесь сложно что-то возразить и хочется сказать, что "пускай попробуют".

По словам президента России, уже много звучало громких заявлений о том, что Запад хочет воевать с Россией "до последнего украинца". Путин назвал такой подход "трагедией для украинского народа", при этом сказал, что к этому всё идёт.

"Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа. Но похоже, всё к этому и идет. Но все должны знать, что мы то по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали", — отметил Путин.

Российский президент подчеркнул, Запад и украинцы должны понимать, что Россия всю эту войну ещё даже не начинала. В свойственной для российских пропагандистов в форме Путин заявил, что Россия при этом не отказывается от мирных переговоров, но "те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договориться".

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