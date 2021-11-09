На 450 тысяч рублей: в России оштрафовали активистов за митинг в поддержку Навального

В Омске судья Ленинского районного суда Курсевич удовлетворила иск правоохранительных органов по взысканию штрафов с организаторов проведения митинга в поддержку Навального 23 января. Согласно решению суда координатор штаба Навального Ольга Картавцева и еще три человека оштрафованы на 450 559 рублей. Об этом она написала в Twitter.

Активисты в суде, фото из Twitter Daniil Chebykin

Среди тех, кто будет обязан заплатить штрафы – Ольга Картавцева, Даниил Чебыкин, Роман Кинг и Виталий Шипицин. Картавцева возмутилась таким решением и назвала это произволом. Ольга планирует обжаловать решение суда в апелляционной инстанции в ближайшее время. Также она добавила, что согласно решению суда относительно организации митинга 31 января с нее и других ответчиков уже взыскали 1,6 миллиона рублей.

"А вот и первое решение по иску полиции за январские акции в поддержку Навального, омские судьи пробили очередное дно!" – написала Ольга в соцсети 15 октября 2021 года.

Сейчас активисты собирают средства в социальной сети, чтобы иметь возможность выплатить штрафы, которые им присудили.

Ранее сообщалось, что в Следственном комитете РФ возбуждено уголовное производство против Алексея Навального, его единомышленников Леонида Волкова и Ивана Жданова. В материалах производства говорится, что Навальный был основателем экстремистского сообщества. Эта группировка вроде бы стремилась изменить базы конституционного строя России. Участники сообщества проводили массовые акции чтоб удовлетворить своих интересов. Страницы и сайты Навального были созданы для пропаганды преступной деятельности, говорится в материалах дела.

Как сообщал портал "Комментарии", эксперты проанализировали, может ли Запад простить России преследование политической оппозиции.

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