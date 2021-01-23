На акциях протеста в России задержаны сотни людей (ФОТО)

В десятках городов России в субботу, 23 января, проходят акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Сообщается, что уже задержано около ста человек. Люди вышли на протесты в таких городах, как Иркутск, Новосибирск, Томск, Красноярск, Чита и в других. В некоторых городах произошли стычки силовиков с протестующими.

В России задержаны сотни людей

Самая масштабная акция запланирована в Москве на 15:00. Там уже оцепили Пушкинскую площадь. В соцсетях публикуют фото с колонной бронетехники, которая направляется якобы в Москву.





Известного российского оппозиционера Навального задержали 17 января на паспортном контроле, когда он прилетел из Берлина в Москву. На следующий день его приговорили к 30 суткам ареста — до 15 февраля.

Его сторонники объявили о начале массовых акций протеста 23 января, с целью добиться его освобождения. До начала акций в ряде городов задержали представителей фонда Навального.

Как сообщало издание "Комментарии", массовая акция протеста прошла в Хабаровске. Еще до начала митингов полицейские задержали ведущих YouTube-канала RusNews на площади, где они ждали, пока соберутся люди. Вскоре на акцию в Хабаровске вышли около 700 человек. Они скандировали: "Мы не боимся!", "Банду Путина — под суд!" и "Путин — вор!". На площади разбросаны несколько фотографий российского президента.

Полицейские с мегафонами начали говорить, что акция не согласована с властями, и требовали от ее участников покинуть площадь. Сотрудники ОМОНа пытались оттеснить собравшихся. Вскоре начались задержания протестующих, во время которых ОМОН применил дубинки.



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