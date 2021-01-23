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В России стартовали акции в поддержку Навального: реакция полиции не заставила себя ждать

Полиция назвала акцию протеста незаконной и применила силу

сегодня, 10:00
Автор:

Павел Зинченко

В субботу, 23 января, в России стартовали акции с требованием освободить из тюрьмы оппозиционного политика Алексея Навального и других политзаключенных. Первые акции стартовали в Хабаровске около 13:00 по местному времени (5 утра по Киеву). Об этом пишет DW.

В России стартовали акции в поддержку Навального: реакция полиции не заставила себя ждать

Акции в поддержку Навального. Фото: Delfi

Еще до начала митингов полицейские задержали ведущих YouTube-канала RusNews на площади, где они ждали, пока соберутся люди. Вскоре на акцию в Хабаровске вышли около 700 человек. Они скандировали: "Мы не боимся!", "Банду Путина — под суд!" и "Путин — вор!". На площади разбросаны несколько фотографий российского президента.

Полицейские с мегафонами начали говорить, что акция не согласована с властями, и требовали от ее участников покинуть площадь. Сотрудники ОМОНа пытались оттеснить собравшихся. Вскоре начались задержания протестующих, во время которых ОМОН применил дубинки.


Как сообщало издание "Комментарии", в Российской Федерации арестована пресс-секретарь оппозиционного политического деятеля Алексея Навального Кира Ярмыш. В суде российскому изданию "РИА Новости" рассказали, что пресс-секретарь была арестована за призывы к несанкционированной акции.

Также издание "Комментарии" рассказало, что российские ученики в школах меняют портреты Путина на НавальногоВ связи с этой ситуацией, власть России хочет запретить социальную сеть TikTok. Главным инициатором идеи стала Председатель "Ассоциации родительских комитетов и сообществ" Ольга Леткова. Женщина объясняет, что TikTok давно пора запретить, поскольку через него происходят манипуляции с западной стороны.


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