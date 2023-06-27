На деньги российских патриотов: Шойгу построил себе новую люксовую виллу (ФОТО)

Министр Шойгу, до министерства которого так и не дошел Евгений Пригожин, начав мятеж, продолжает сидеть в кресле руководителя российского оборонного министерства. После рабочих хлопот чиновник отдыхает, имея роскошный особняк.

Сергей Шойгу (фото из открытых источников)

Дом обнаружили журналисты из РФ.

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Это не просто коттедж, скорее большой дворец, который Шойгу построил на участке в районе Рублево-Успенского шоссе.

Свои корни российский министр не забывает и за собственные миллионы выстроил коттедж в "тувинском" стиле. Шойгу, очевидно, нравится этот архитектурный стиль, потому что это не первое здание, построенное именно так.

О том, что здание является собственностью министра обороны, говорит и сообщение информаторов издания "Агентство". Построил его придворный архитектор Шойгу и его друзей.

На фото можно увидеть, что интерьеры коттеджа изготовлены в основном из дерева. Центр главной гостиной украшает массивный островной камин, возле него диван. Мебель, на ней обязательны фигурки Будды, еще из достопримечательностей здесь есть два больших аквариума.

Во дворце главного военного РФ построен один большой (почти 20 м длиной) и один малый бассейн, спальная комната с телевизором, еще небольшая гостиная, есть библиотека с круглыми диванами. Развлекается российский оборонный министр в комнате с бильярдом.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что р осСМИ заговорили о замене Шойгу и Герасимову. В российских пабликах и СМИ активно начали распространять новости о том, что губернатор Тульской области Алексей Дюмин может заменить Сергея Шойгу в должности министра обороны России.

По инсайдерской информации СМИ, назначение Дюмина якобы должно состояться в ближайшее время. Комплиментарные посты в отношении Дюмина появились, в частности, в каналах, близких к ППК "Вагнер".



