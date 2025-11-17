На фоне объявления Запада "враждебным и бездуховным" у россиян теперь новый идол для поклонения

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину Китай официально стал "лучшим другом Кремля". При этом, некоторые российские официальные лица, а также спецслужбы по-прежнему с глубоким подозрением относятся к Пекину. А вот согласно результатам опроса, большинство рядовых граждан России, наоборот имеют к КНР и всему китайскому симпатию. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Радио Свобода.

Китайские товары. Фото: из открытых источников

Журналисты объясняют это тем, что интерес у граждан к Китаю вырос на фоне того, что российские власти объявили все западное "враждебным и бездуховным". Там заявляют о "золотой эре" в отношениях с КНР. Примечательно, что и китайская пропаганда поддерживает тезис о теснейшем сотрудничестве с Россией.

Отмечается, что экономика России из-за начатой войны против Украины и введенных против нее санкций оказалась в критической зависимости от Китая. КНР заменил западные потребительские товары, которые россияне теперь не могут купить из-за санкций, на собственные.

Кроме этого, издание напомнило, что Китай также является крупнейшим покупателем российских энергоносителей.

Поэтому в российском обществе возникла мода на все китайское: изучение языка, кино, искусство и поп-культуру, а также на туристические поездки. Кроме этого, на улицах российских городов теперь можно чаще увидеть китайские автомобили.

В частности, российская элита стремится нанять для своих детей китайских нянь, а музеи и концертные залы в Москве и Санкт-Петербурге активно рекламируют китайские выставки и шоу.

Государственный Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который имеет тесные связи с Кремлем, еще полтора года назад приводил данные, что семеро из десяти россиян характеризуют отношения двух стран как дружеские и добрососедские, что является максимумом за все время наблюдений.

Также результаты опроса показали, что по мнению 76% респондентов, Китаю удалось полностью (18%) или в определенной степени (58%) заменить Запад как экономического партнера России и компенсировать западные санкции.

