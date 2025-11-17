На тлі оголошення Заходу "ворожим та бездуховним" у росіян тепер новий ідол для поклоніння

Після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Китай офіційно став "найкращим другом Кремля". При цьому деякі російські офіційні особи, а також спецслужби, як і раніше, з глибокою підозрою ставляться до Пекіна. А ось згідно з результатами опитування, більшість пересічних громадян Росії, навпаки, мають до КНР і всієї китайської симпатії. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє Радіо Свобода.

Китайські товари. Фото: із відкритих джерел

Журналісти пояснюють це тим, що інтерес у громадян до Китаю зріс на тлі того, що російська влада оголосила все західне "ворожим та бездуховним". Там заявляють про "золоту еру" у відносинах з КНР. Примітно, що китайська пропаганда підтримує тезу про найтіснішу співпрацю з Росією.

Зазначається, що економіка Росії через розпочату війну проти України та введені проти неї санкції опинилася в критичній залежності від Китаю. КНР замінив західні споживчі товари, які росіяни тепер не можуть купити через санкції, на власні.

Крім того, видання нагадало, що Китай також є найбільшим покупцем російських енергоносіїв.

Тому в суспільстві виникла мода на все китайське: вивчення мови, кіно, мистецтво і поп-культуру, а також на туристичні поїздки. Крім того, на вулицях російських міст тепер можна частіше побачити китайські автомобілі.

Зокрема, російська еліта прагне найняти для своїх дітей китайських нянь, а музеї та концертні зали у Москві та Санкт-Петербурзі активно рекламують китайські виставки та шоу.

Державний Всеросійський центр вивчення громадської думки (ВЦВГД), який має тісні зв'язки з Кремлем, ще півтора роки тому наводив дані, що семеро з десяти росіян характеризують відносини двох країн як дружні та добросусідські, що є максимумом за весь час спостережень.

Також результати опитування показали, що на думку 76% респондентів, Китаю вдалося повністю (18%) або до певної міри (58%) замінити Захід як економічного партнера Росії та компенсувати західні санкції.

