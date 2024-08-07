Как заявила спикер МИД страны-агрессора России Мария Захарова, Украина своими действиями в Курской области хочет посеять панику и показать подобие активности на фоне" провалов на фронте".

Бои в Курской области

При этом Захарова обратилась к международному сообществу и призвала его не оставаться в стороне и осудить действия Украины.

"Все эти преступления происходят на фоне молчания Запада, который продолжает покрывать своих марионеток. Все это только укрепляет чувство безнаказанности украинских неонацистов", — заявила Захарова.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по словам российского оппозиционера Ильи Пономарева вошли в Курскую область именно украинские регулярные войска, а не РДК. По его словам, если российские добровольцы там и есть, то выполняют некую вспомогательную функцию.

При этом военные указывают на интересный момент, что операцию в Курской области демонстративно проводят именно украинские военные. Они называют Путина "мертвым", потому что все от него ждут решений, а их нет. "Все его государство ждет команд, а команды не идут не идут. Это нужно объяснять всем, кто боится России. Это было очевидно еще в прошлом году, а сейчас снова видно", — говорят военные.

Кроме того, как стало известно, одна из крупнейших газораспределительных станций в Европе Суджа – перешли под контроль ВСУ. "Почему взволновались военкоры понятно. Через эту станцию проходит 15 миллиардов кубометров газа в год", – отметил народный депутат Алексей Гончаренко.

Также "Комментарии" рассказывали, что операция ВСУ имеет несколько целей. Среди них оттянуть вражеские войска с фронта в Украине. Также говорят, что, возможно, украинские военные хотят захватить Курскую АЭС. Россияне даже на этот счет начали получать предупреждения. Впрочем, в РФ уже заявили, что, якобы, военные, зашедшие в Курскую область, не имеют на это сил и средств.





