Москва предупреждает страны НАТО о незамедлительном и крайне болезненном ответе в случае "новых террористических шагов" Киева., заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге на полях Восточного экономического форума.

Мария Захарова

"Они (политики ЕС) теряют чувство реальности, абсолютно не задумываются о рисках дальнейшей опасной эскалации конфликта, даже в контексте собственных интересов", — сказала Захарова.

При этом она предупредила страны Запада о некоем "незамедлительном ответе".

"Хотели бы предупредить подобных безответственных политиков в странах ЕС, НАТО, за океаном, что в случае соответствующих агрессивных шагов киевского режима, ответ России последует незамедлительно. Я думаю, что многое из этого вы уже наблюдаете в последние дни. И ответы будут крайне болезненными", — подчеркнула Захарова.

Официальный представитель МИД указала, что у европейских политиков сейчас остался только один так называемый западный нарратив, сформулированный в виде нанесения стратегического поражения России.

"Ни о каких людях, ни о какой демократии в Украине речи уже нет", — заключила Захарова.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что заявление Захаровой прозвучало на фоне террористических действий самой России, которая 3 и 4 сентября нанесла удары по Полтаве и Львову, в результате которых погибло 60 мирных жителей.

При этом спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков устроил истерику по поводу того, что Украина не собирается отдавать захваченные территории в Курской области. Он заявил, что Россия будет и дальше работать над завершением так называемой "специальной военной операции".



