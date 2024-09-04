Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Москва предупреждает страны НАТО о незамедлительном и крайне болезненном ответе в случае "новых террористических шагов" Киева., заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге на полях Восточного экономического форума.
Мария Захарова
При этом она предупредила страны Запада о некоем "незамедлительном ответе".
Официальный представитель МИД указала, что у европейских политиков сейчас остался только один так называемый западный нарратив, сформулированный в виде нанесения стратегического поражения России.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что заявление Захаровой прозвучало на фоне террористических действий самой России, которая 3 и 4 сентября нанесла удары по Полтаве и Львову, в результате которых погибло 60 мирных жителей.
При этом спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков устроил истерику по поводу того, что Украина не собирается отдавать захваченные территории в Курской области. Он заявил, что Россия будет и дальше работать над завершением так называемой "специальной военной операции".
Новости