logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия На фоне террористического удара по Львову Захарова сделала циничное заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

На фоне террористического удара по Львову Захарова сделала циничное заявление

Захарова обвинила Киев в «терроризме» и заявила, что речи о людях в Украине не идет

сегодня, 17:34
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Москва предупреждает страны НАТО о незамедлительном и крайне болезненном ответе в случае "новых террористических шагов" Киева., заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге на полях Восточного экономического форума.

На фоне террористического удара по Львову Захарова сделала циничное заявление

Мария Захарова

"Они (политики ЕС) теряют чувство реальности, абсолютно не задумываются о рисках дальнейшей опасной эскалации конфликта, даже в контексте собственных интересов", — сказала Захарова.

При этом она предупредила страны Запада о некоем "незамедлительном ответе".

"Хотели бы предупредить подобных безответственных политиков в странах ЕС, НАТО, за океаном, что в случае соответствующих агрессивных шагов киевского режима, ответ России последует незамедлительно. Я думаю, что многое из этого вы уже наблюдаете в последние дни. И ответы будут крайне болезненными", — подчеркнула Захарова.

Официальный представитель МИД указала, что у европейских политиков сейчас остался только один так называемый западный нарратив, сформулированный в виде нанесения стратегического поражения России.

"Ни о каких людях, ни о какой демократии в Украине речи уже нет", — заключила Захарова.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что заявление Захаровой прозвучало на фоне террористических действий самой России, которая 3 и 4 сентября нанесла удары по Полтаве и Львову, в результате которых погибло 60 мирных жителей.

При этом спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков устроил истерику по поводу того, что Украина не собирается отдавать захваченные территории в Курской области. Он заявил, что Россия будет и дальше работать над завершением так называемой "специальной военной операции".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tass.ru/politika/21764147
Теги:

Новости

Все новости