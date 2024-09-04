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В Кремле вызверились на желание ВСУ удерживать территории Курской области

В Кремле резко отреагировали на заявление Зеленского о том, что ВСУ будут удерживать захваченные территории Курской области

сегодня, 16:54
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Ткачик Олеся

В Кремле отреагировали на заявление президента Владимира Зеленского о том, что ВСУ планируют удерживать территории Курской области так долго, сколько нужно будет для того, чтобы принудить Россию к переговорам.

В Кремле вызверились на желание ВСУ удерживать территории Курской области

Дмитрий Песков

Как заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, таким заявлением "киевский режим" якобы обнажает свою сущность.

"Они идут своей дорогой, режим проявляет свою сущность. А нам нужно идти своей дорогой и завершать "СВО", выполнять те задачи, которые стоят", — заявил Песков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по словам президента Владимира Зеленского, Украина намерена удерживать захваченные территории в Курской области России на неопределенный срок. Президент отметил, что контроль над этой территорией является частью "плана победы", который будет представлен международным партнерам, в том числе Соединенным Штатам. При этом известно, что информация о Курской операции стала неожиданностью даже для союзников Украины, включая США. Зеленский объяснил, что решение не сообщать союзникам не было связано с недоверием, а скорее с тем, что предыдущие анонсы контрнаступлений давали России время подготовиться, что помешало успеху прошлым летом.

Также "Комментарии" рассказывали, что атака ВСУ на приграничные районы Курской области якобы может стать завершающим этапом "СВО", заявил командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. По его словам, Украина якобы перебросила все боеспособные подразделения в российское приграничье, из-за чего у нее "посыпалась" линия фронта. При этом Алаудинов почему-то решил, что ВСУ не смогут удержать захваченные в России территории.





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Источник: https://tass.ru/politika/21767913
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