На фоне войны и страха перед ударами ВСУ: у россиян стремительно изменилось мнение о Путине

На пятом году полномасштабной войны Россия сталкивается с ростом внутреннего недовольства, которое уже невозможно полностью скрыть даже при жесткой цензуре и репрессиях. На фоне регулярных ударов украинских беспилотников по территории РФ, экономического спада и новых ограничений все больше россиян начинают открыто критиковать власть Владимира Путина. Об этом сообщает Bloomberg.

Журналисты отмечают, что Кремль входит в празднование 9 мая в атмосфере тревоги и усталости. Нынешний парад в Москве уже называют самым "печальным" за последние десятилетия. Впервые с 2007 года Россия не будет выводить на Красную площадь тяжелое вооружение из-за опасений украинских атак. Одновременно власти усиливают ограничение мобильной связи и Интернета.

Учредительница консалтинговой компании R.Politik Татьяна Станова заявила, что в стране разрушается терпимость к нынешней системе управления. По ее словам, все большее число граждан считают модель власти саморазрушительной и опасной для самой России.

Символом этих настроений стал резонансный пост блоггера Виктории Бони с критикой Путина, собравшего более 86 тысяч комментариев. Россияне массово жаловались на закрытие предприятий, бегство специалистов за границу, инфляцию и ухудшение уровня жизни.

Старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги Александр Баунов отметил, что отношение к Путину меняется столь заметно, "словно изменился сам состав воздуха".

Несмотря на то, что рейтинг президента РФ официально остается высоким, даже государственные социологические данные показывают спад поддержки. На этом фоне Кремль готовится к парламентским выборам в сентябре, пытаясь сохранить образ полного контроля над ситуацией.

