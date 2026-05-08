На тлі війни та страху перед ударами ЗСУ: у росіян стрімко змінилася думка про Путіна

На п’ятому році повномасштабної війни Росія стикається зі зростанням внутрішнього невдоволення, яке вже неможливо повністю приховати навіть за умов жорсткої цензури та репресій. На тлі регулярних ударів українських безпілотників по території РФ, економічного спаду та нових обмежень дедалі більше росіян починають відкрито критикувати владу Володимира Путіна. Про це повідомляє Bloomberg.

Журналісти зазначають, що Кремль входить у святкування 9 травня в атмосфері тривоги та втоми. Цьогорічний парад у Москві вже називають "найсумнішим" за останні десятиліття. Вперше з 2007 року Росія не виводитиме на Червону площу важке озброєння через побоювання українських атак. Одночасно влада посилює обмеження мобільного зв’язку та інтернету.

Засновниця консалтингової компанії R.Politik Тетяна Станова заявила, що в країні руйнується терпимість до нинішньої системи управління. За її словами, дедалі більше громадян вважають модель влади саморуйнівною та небезпечною для самої Росії.

Символом цих настроїв став резонансний пост блогерки Вікторії Боні із критикою Путіна, який зібрав понад 86 тисяч коментарів. Росіяни масово скаржилися на закриття підприємств, втечу спеціалістів за кордон, інфляцію та погіршення рівня життя.

Старший науковий співробітник Берлінського центру Карнегі Олександр Баунов зазначив, що ставлення до Путіна змінюється настільки помітно, "ніби змінився сам склад повітря".

Попри те, що рейтинг президента РФ офіційно залишається високим, навіть державні соціологічні дані демонструють спад підтримки. На цьому тлі Кремль готується до парламентських виборів у вересні, намагаючись зберегти образ повного контролю над ситуацією.

