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На форуме в Санкт-Петербурге Путин решил похвастаться наворованным в Украине: чем угощали гостей

Гостей форума угощали черешней, которую оккупанты украли в украинском Мелитополе

сегодня, 16:15
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Автор:

Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", на фоне полномасштабного российского вторжения в Украину, Кремль на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге еще раз продемонстрировал всему миру свои захватнические действия в отношении Украины. Гостей форума угощали черешней, которую российские захватчики украли в украинском Мелитополе. 

На форуме в Санкт-Петербурге Путин решил похвастаться наворованным в Украине: чем угощали гостей

Международный экономический форум в Санкт-Петербурге. Фото: из открытых источников

Примечательно, что на упаковке с ягодами красовалась надпись "выращено в России".


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Кроме того, на форуме были представлены стенды с оккупированными территориями Украины. Организаторы мероприятия явно гордятся "трофейным" украинским урожаем и всячески стараются это подчеркнуть.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский президент Владимир Путин продолжает поражать своей неадекватностью. После ряда безумных заявлений, сделанных им 13 июня на встрече с так называемыми "военкорами", диктатор отличился чередой их и 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который собственно к экономике отношения имел мало. Среди прочего, он снова начал бряцать ядерным оружием, ответив на предложение стран НАТО по его сокращению – "Хрен вам". Кроме того, сделал намек, что россияне могут ударить по аэродромам Альянса, если там будут располагаться истребители F-16, которые вскоре, с обученными украинскими пилотами, могут начать участие в боевых действиях в Украине. А еще Путин умудрился назвать украинского президента Владимира Зеленского "позором еврейского народа", за что уже нарвался на критику мирового еврейского сообщества. О чем говорит этот поток откровенного бреда от человека, стоящего у руля России? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — россияне начали подготовку к "эвакуации" с севера Крыма: стали известны подробности.

На форуме в Санкт-Петербурге Путин решил похвастаться наворованным в Украине: чем угощали гостей - фото 2




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