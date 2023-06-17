О чем говорят новые страшилки и заявления Путина – на кого это рассчитано

Российский президент Владимир Путин продолжает поражать своей неадекватностью. После ряда безумных заявлений, сделанных им 13 июня на встрече с так называемыми "военкорами", диктатор отличился чередой их и 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который собственно к экономике отношения имел мало. Среди прочего, он снова начал бряцать ядерным оружием, ответив на предложение стран НАТО по его сокращению – "Хрен вам". Кроме того, сделал намек, что россияне могут ударить по аэродромам Альянса, если там будут располагаться истребители F-16, которые вскоре, с обученными украинскими пилотами, могут начать участие в боевых действиях в Украине. А еще Путин умудрился назвать украинского президента Владимира Зеленского "позором еврейского народа", за что уже нарвался на критику мирового еврейского сообщества. О чем говорит этот поток откровенного бреда от человека, стоящего у руля России? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

В таком показном безумии Путина есть некая рациональная основа

Политический эксперт Сергей Таран поясняет, что так называемая "специальная военная операция" (война России против Украины и демократического мира) идет явно не по плану. А для Путина провал его намерений касательно Украины – означает смерть. Причем, физическую, акцентирует эксперт.

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"Ожидания от т.н. "СВО" у россиян были очень высокими. И эту планку завысил сам Путин. Причем, не только касательно того, что россиянам удастся сделать в Украине. Напомню, что он также требовало от НАТО ни много, ни мало — выгнать из блока те страны, которые вошли туда после 1997 года. А Украину просто собирался оккупировать, прикрывать это такими словами как "демилитаризация" и "денацификация". Но планы — рухнули, обещания — не выполняются. И уже понятно, что никогда не выполнятся. Понимая это, Путин начинает пугать мир, чем угодно. В том числе — ядерной катастрофой, – отмечает Сергей Таран. – Конечно, он выглядит сумасшедшим. Особенно в глазах Запада. Но это его тоже устраивает".

По путинской логике, продолжает эксперт, если Запад будет считать его сумасшедшим, с ним, с перепугу, могут договариваться. По принципу — лучше дать ему, что хочет, лишь бы не стало хуже.

"Так что в таком показном безумии есть некая рациональная основа, – акцентирует Сергей Таран. – Но Запад эту игру давно раскусил. Ведь Кремль уже очерчивал "красные линии" — и касательно поставок Украине бронетехники, и современных средств ПВО (которые, кстати, являются частью ядерных сил сдерживания в любой стране), и натовской боевой авиации. И в ракурсе того, что нельзя атаковать Крым и территорию РФ. Однако мы современное вооружение получаем. А "бавовна" в Крыму и на территории собственно РФ стала уже скорее правилом, чем исключением. То есть, все эти угрозы, даже якобы перемещение ядерного вооружения в Беларусь, мир уже не пугают. И лучшим лекарством от путинского безумия становятся победы ВСУ на поле боя, а также тотальный игнор со стороны Запада очередных кремлевских пугалок. Подкреплять всё это надо продолжающейся тотальной изоляцией личного Путина (политико-дипломатически) и всей РФ (экономически)".

Путина пытаются и будут пытаться отстранить – публично и не особо публично

Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов рассуждает так:

"Путинский поток бреда, поток сознания означает, что он понимает – Россия войну поигрывает. Остается блефовать и запугивать, надеясь с помощью этого выйти на какие-то международные договоренности, более-менее устраивающие Кремль".

Между тем, продолжает эксперт, в России мы наблюдаем борьбу за власть. По его мнению, все эти телодвижения Пригожина, Кадырова, ряда других фигурантов, демонстрируют, что война идет и межклановая, внутрироссийская.

"Путина пытаются и будут пытаться отстранить – публично и не особо публично. Не совсем понятно, правда, насколько вменяемые люди могут прийти ему на смену. Но борьба за власть в РФ явно обострилась, – считает Николай Спиридонов. – Учитывая, что и международые элиты понимают теперь опасность Путина, они также будут предпринимать усилия для его отстранения. Работа в этом направлении продолжается – и точно увенчается успехом".

Что касается путинского выпада, будто Зеленский якобы является "позором еврейского народа", на это, напоминает эксперт, отреагировали не только международные еврейские структуры, но и главный раввин Украины – Моше Реувен Асман. Он четко дал понять, что евреи гордятся Зеленским, его усилиями по защите Украины.

"Путин, как у него часто бывает, залез совершенно не в свою тему, привел ложные доводы, настраивая против себя еще и евреев, так как его заявления попахивают антисемитизмом, – подчеркивает Николай Спиридонов. – Во Всеукраинском еврейском деловом клубе "Эхад Мишелану", членом которого я являюсь, мы эти путинские заявления также обсуждали. И сошлись на том, что это – полная потеря адекватности со стороны человека, занимающего пост президента РФ".

Добивать Путина нужно изнутри – и это дело рук самих россиян

Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков уверен, что заявления Путина в очередной раз подтверждают – он окончательно скатился в выдуманный им же мирок, где Россия – лидер и колыбель цивилизации, Запад загнивает и распадается, а в Украине евреи-нацисты.

"Самое вопиющее заявление – это о "позоре еврейского народа", на что справедливо ответил и Главный раввин Украины, и международные еврейские общины. Путин всё больше становится похож на Гитлера, копирует его повадки и идеологию. Весь мир помнит, к чему такая политика привела Гитлера и его страну. Путин имеет все шансы закончить так же", – считает Сергей Быков.

По его мнению, после всех совершенных Россией военных преступлений и этих заявлений, мир должен, наконец, понять, что буйнопомешанный диктатор уже загнан в угол – и его нужно добивать.

"Но добивать его нужно изнутри – и это дело рук самих россиян. Как известно из истории последних минимум 400 лет, россияне не прощают своему диктатору только одно – поражение на поле боя. Тогда начинаются центробежные процессы, которые выливаются во внутренние войны. Приблизить этот процесс может поставка Украине большего количества современного оружия, чтобы мы могли как можно быстрее выгнать россиян со своей земли. Тогда процесс внутри России запустится на полную – и диктатор не сможет спрятаться", – констатирует эксперт.

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