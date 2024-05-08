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На инаугурации Путина заметили известного американского актера

Американский актер, получивший гражданство России и поддерживающий оккупацию Украины, поздравил Путина на его инаугурации на пост президента РФ.

сегодня, 08:55
Автор:
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Slava Kot
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7 мая прошла так называемая инаугурация российского диктатора Владимира Путина на пятый срок президента РФ. Большинство стран и известных людей проигнорировали это событие, однако оказалось, что на инаугурацию Путина приехал известный американский актер.

На инаугурации Путина заметили известного американского актера

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Известный скандальный актер и нынешний гражданин России Стивен Сигал оказался в центре внимания СМИ, когда публично поддержал Владимира Путина на инаугурации российского диктатора. Бывшая звезда Голливуда назвала Путина "величайшим лидером мира".

Соответствующий видеоролик был опубликован российскими пропагандистскими СМИ. Несмотря на то, что Стивен Сигал живет годами в России, интервью для россиян он давал на английском языке.

Стивен Сигал ранее был известным актером Голливуда благодаря своим боевым сценам в кино. Также он мастер айкидо и владеет черным поясом 7 дана. С 2014 года Сигал поддержал российское вторжение в Украину и лично Владимира Путина за что и попал в базу данных "Миротворца" как лицо, представляющее угрозу Украине и международному правопорядку.

В августе 2022 года посетил оккупированный россиянами Донецк, в частности, побывал в Еленовском СИЗО, где произошло массовое убийство украинских военнопленных. В 2023 году актер заявил, что снимет фильм о войне в Украине, где покажет "всю правду". За самоотверженную службу Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сын Стивена Сигала женился на российской модели.

Также "Комментарии" писали о том, что в ЕС объяснили почему шесть стран союза решили поехать на инаугурацию к российскому диктатору Владимиру Путину.



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сегодня, 08:14

Сігал стара потворна жаба! Ніколи не вважав його ні актором не людиною.


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