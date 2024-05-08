На "инаугурацию" Путина свозили массовку с оккупированных территорий: подробности

В России состоялся пропагандистский шабаш под названием "инаугурация Владимира Путина". Для участия в этом действе в Москву привозили массовку с временно оккупированных территорий.

Путин пятый раз возглавил РФ. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, коллаборантов свозили автобусами по спискам, сформированным оккупационной администрацией.

Сообщается, что за участие в массовке предполагалась денежная выплата, а также организаторы оплатили проживание в гостиницах и питание. Кроме того, программа предполагала экскурсию по Москве.

Отмечается, что трансляция выступления международного преступника Владимира Путина была обязательна для пересмотра на временно оккупированных территориях. В частности, выступление российского диктатора показывали в школах и центральных площадях захваченных городов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская армия готовится к тому, что российские захватчики попытаются повторить массовую атаку на разных направлениях фронта. "Готовимся к худшему сценарию. Исходим из максимальных возможностей врага, а не из наиболее вероятных его действий. Думаем, как опережать врага по крайней мере в планировании своих действий", — рассказал командир подразделения Terra в составе Третьей отдельной штурмовой бригады Николай Волохов.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российское наступление происходит чрезвычайно медленными темпами, поскольку почти через год в районе Бахмута захватчики смогли продвинуться всего на 16 км, заявил бывший советник госсекретаря США Мэтью Брайза. По мнению дипломата, Россия не сможет достичь значительных территориальных достижений, а украинские военные будут становиться сильнее.