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На Камчатке разбился вертолет с известным российским спортсменом

Российский биатлонист Игорь Малиновский погиб в авиакатастрофе

сегодня, 17:03
Автор:

Лиля Воробьева
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Звездный спортсмен Игорь Малиновский погиб во время авиакатастрофы вертолета. На Камчатке нашли сгоревший вертолет Robinson RA-07350. Об этом пишет Радио Свобода.

На Камчатке разбился вертолет с известным российским спортсменом

Игорь Малиновский погиб на Камчатке (фото из открытых источников)

Стало известно, что кроме управляющего машиной Игоря Малиновского, в вертолете находились еще двое пассажиров. Все находившиеся на борту люди погибли.

Спасатели нашли сгоревшую машину в 13 км к югу от вулкана Узон. Пока причина падения вертолета не установлена.

Известно, что вертолет принадлежал частной компании "Взлет", ею владеет отец Малиновского – Владимир. 25-летний Игорь Малиновский был пятикратным чемпионом мира среди юниоров по биатлону.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в России посадили за решетку директора академии, разрабатывающей военную технику. В Москве арестован директор Российской академии ракетных и артиллерийских наук Андрей Грудзинский. В столице России арестовали руководителя Российской академии ракетных и артиллерийских наук Андрея Грудзинского. Его обвиняют в хищении в особо крупных размерах. Пока в СМИ не сообщают о подробностях. Но предприятие, возглавляемое Андреем Грудзинским, занималось разработкой российской военной техники. Суд в Москве отправил директора академии ракетных и артиллерийских наук за решетку до 22 августа. Ему инкриминируют мошенничество в особо крупных масштабах. "Руководителя научного центра высоких технологий создания вооружения, военной и специальной техники подозревают по двум эпизодам мошенничества в особо крупных размерах", — пишут российские пропагандисты.



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Источник: https://www.svoboda.org/a/na-kamchatke-razbilsya-vertolyot-sredi-pogibshih---biatlonist-malinovskiy/31947093.html
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