На Лию Ахеджакову напали в Москве: поддерживающая Украину актриса рассказала подробности

Незнакомец напал на Лию Ахеджакову, когда она играла в спектакле на сцене театра "Современник". Нападающий распилил на актрису перечный баллончик. Об инциденте актриса рассказала на своей странице в Instagram.

На Лию Ахеджакову напали в Москве (фото из открытых источников)

"На меня распылили перечный баллончик. Показывали спектакль "Игра в Джин" в "Современнике". Какой-то неадекват это сделал", — рассказала о нападении актриса.

По мнению Ахеджаковой, она догадывается, почему мужчина это сделал. Актриса уверена, что это произошло из-за ее выражений и позиции о войне в Украине. Ведь Лия Ахеджакова критикует российские власти и поддерживает украинцев. Также она заявила, что ждет от правоохранителей ответной реакции, чтобы нападающий понес наказание.

"А может быть даже и из-за моей позиции относительно войны с Украиной, к президенту России Владимиру Путину, к правительству, к власти в целом, не знаю", — отметила Ахеджакова.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Ахеджакова рассказала, как изменился путин за 16 лет . Звезда сцены России Лия Ахеджакова показала фотоснимок 16-летней давности, на котором момент юбилейного торжества театра "Современник". На фото присутствует и глава Кремля Владимир Путин. В тексте фотографии артистка отметила, что в то время отдала свой голос на президентских выборах за Путина, но теперь поняла, что такие действия были ошибочными. Еще популярная артистка добавила, что в те времена она выражала поддержку путину, потому что была убеждена, что этот человек ушел во власть с благородными идеями. Однако теперь она рассмотрела подлинную сущность российского президента.

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